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Прием генконсула США в Екатеринбурге — как это было
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Прием генконсула США в Екатеринбурге — как это было 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Генеральный консул США доктор Пол М. Картер организовал прием в честь Дня Независимости, который празднуется 4 июня. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», в 2018 году это мероприятия проходит в необычном месте — в отеле «Рамада». Годом ранее прием проводили в привычном для американцев «Хайяте».
В ходе короткой приветственной речи доктор Пол Картер рассказал об отношениях России и США, которые в разное время «были и врагами, и союзниками». В 3-минутном спиче американский дипломат отметил «средний уровень» отношений между странами, но констатировал большой потенциал в развитии отношений, которые должны строиться на «демократическом фундаменте». В этом случае, заявил доктор Картер, наши народы могут жить в мире и решить раздирающие разногласия между Россией и США. Также генконсул отметил необходимость соблюдения прав меньшинств, не конкретизировав каких.
Уместно добавить, что нынешний прием проходит в формате пикника, что вероятно обусловлено хорошей погодой. На торжество, где был разрезан торт цветов флага США, были приглашены около 150 человек. Их, а также принимающую сторону развлекали музыканты.
Нынешний глава дипломатического представительства США прибыл в Екатеринбург в 2017 году, когда закончился срок 2-летних полномочий его предшественника Маркуса Микели.
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