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Покрытая голова и голая грудь: Анастасия Решетова возмутила показной скромностью
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Покрытая голова и голая грудь: Анастасия Решетова возмутила показной скромностью 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Российская фотомодель Анастасия Решетова, известная своими фотографиями откровенного характера, решила показать, что может быть совсем другой — скромной и целомудренной. С этой мыслью звезда спрятала локоны под платок, однако не посчитала нужным прикрыть свою пышную грудь, и такое несоответствие вызвало большой резонанс общественности, возмущенной «дешевой показухой».
Анастасия Решетова обладает знойной фигурой и красивой грудью, которую всегда выставляет на всеобщее обозрение, ведь как можно прятать такое идеальное творение от людских глаз? А потому практически на всех нарядах знаменитости кажется, что еще чуть-чуть, и лиф не выдержит напряжения и спадет, оголив звезду до неприличия. И вот после океана откровенных декольте и обнаженных ягодиц неожиданно Анастасия обнародовала фотографию с претензией на скромность.
На снимке Решетова полностью спрятала волосы под платком, в котором знающие люди распознали традиционный арабский женский головной платок — хиджаб. Однако даже в таком виде модель осталась верна себе и открыла грудь куда больше дозволенного для такого серьезного головного убора. Провокация удалась, и раззадоренные обыватели один за другим принялись высказывать свое возмущение, то удивляясь наглости Решетовой, то всерьез задумываясь, чем она руководствовалась, сочетая декольте и прикрытую голову. «Настя, как по-вашему, красиво смотрится платок и вываливающая грудь?» «Я просто в шоке! Это полное неуважение к аудитории — на фото видна открытая грудь» «Настя, когда такой платок надевают, грудь закрыта должна быть» «Ну вот еще бы закрытое декольте, и цены бы не было» «А грудь все равно открыто, всех обманывай, себя хоть нет. Хотя стремление вызывает уважение, но делайте это честнее»
«Вот как так? Платок — символ чистоты и непорочности. И грудь открыта нараспашку» «Даже если б это был даже не хиджаб, а просто покрытая ее голова, то это выглядит очень смешно и неуместно, среди всех ее фоток и публикаций вдруг появилось фотка с платком! Но и тут все как всегда — бюст на всеобщее обозрение» «Лучше б не голову, а грудь свою прикрыла» Впрочем, нельзя не заметить, что изредка Анастасия делает подарок всем блюстителям нравов и показывает, что в ее гардеробе можно найти и скромные наряды, которые успешно прикрывают все ее выдающиеся пикантные места.
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