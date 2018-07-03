У кого из знаменитостей нет собственного дома? 

Певица уверяет, что ее дом — на сцене: «А вот эта привязка к одному месту с кучей мебели мне не нужна. Может, когда-то мне и захочется обосноваться в собственном жилище. Но пока я получаю удовольствие совсем от другого».
Как ни удивительно, певица до сих пор живет у сестры, потому что из съемного дома ее попросили удалиться — девушка слишком старалась записывая новый альбом и откровенно раздражала соседей.
Роберт Паттинсон Главный вампир всех времён и народов Роберт Паттинсон чуть не купил себе особняк в Лос-Анджелесе — но в последний момент передумал. «Наверное, я слишком требовательный! — признавался актёр. — Надо поумерить аппетиты, и все сразу срастется. А то без собственных стен, не буду скрывать, очень тяжело».