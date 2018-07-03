У кого из знаменитостей нет собственного дома?

Певица уверяет, что ее дом — на сцене: «А вот эта привязка к одному месту с кучей мебели мне не нужна. Может, когда-то мне и захочется обосноваться в собственном жилище. Но пока я получаю удовольствие совсем от другого».

Как ни удивительно, певица до сих пор живет у сестры, потому что из съемного дома ее попросили удалиться — девушка слишком старалась записывая новый альбом и откровенно раздражала соседей.