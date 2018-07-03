Ещё
У кого из знаменитостей нет собственного дома?
Далее:
Читайте также:
Ещё

У кого из знаменитостей нет собственного дома? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Леди Гага
Певица уверяет, что ее дом — на сцене: «А вот эта привязка к одному месту с кучей мебели мне не нужна. Может, когда-то мне и захочется обосноваться в собственном жилище. Но пока я получаю удовольствие совсем от другого».
Рита Ора
Как ни удивительно, певица до сих пор живет у сестры, потому что из съемного дома ее попросили удалиться — девушка слишком старалась записывая новый альбом и откровенно раздражала соседей.
Роберт Паттинсон Главный вампир всех времён и народов Роберт Паттинсон чуть не купил себе особняк в Лос-Анджелесе — но в последний момент передумал. «Наверное, я слишком требовательный! — признавался актёр. — Надо поумерить аппетиты, и все сразу срастется. А то без собственных стен, не буду скрывать, очень тяжело».
Harper’s Bazaar: последние новости
Это официально: Ванесса Паради впервые вышла замуж В сеть попало фото беременной 34-летней Пиппы Миддлтон, играющей в теннис В чем пойти на свидание: Хайди Клум на прогулке со своим молодым возлюбленным
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
38-летняя Куриленко показала себя без прикрас7
Неожиданный эффект перевернутых бикини65
Редкая фотография Понаровской удивила поклонников
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа47
Забытые браки советских звезд
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение