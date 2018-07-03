Татьяна Логинова: почему мать Миллы Йовович эмигрировала на Запад

Современному зрителю американская актриса Милла Йовович более известна, чем ее мать, которая тоже в свое время работала в этой профессии. Галина Логинова снималась в советском кино, и свою первую роль сыграла в саге «Тени исчезают в полдень». Но стать настоящей звездой ни на родине, ни и за океаном Галине так и не удалось.

Взлет и падение

Галина Логинова появилась на свет в 1950 году. Отец ее служил в советской армии, и Логиновы без конца переезжали с места на место. Так они оказались в Днепропетровске, где будущая актриса и закончила среднюю школу. К слову сказать, Логинова вовсе не мечтала о кино или театре. Все решил случай. В Днепропетровске проходил отбор абитуриентов, желающих поступить во ВГИК, и Галя просто из юношеского азарта отправилась на прослушивание.

Еще будучи студенткой ВГИК, Логинова снялась в знаменитой киноленте «Тени исчезают в полдень» (1973 г.). Конечно, роль Ольги Вороновой была далеко не главной, но для дебюта этого было более чем достаточно. Тем более что уже через два года она появилась в образе Беатриче в фильме по Шекспиру «Много шума из ничего». Партнером Логиновой на площадке стал Константин Райкин

В 1980 году Галина сыграла в картине Николая Ильинского «Миллионы Ферфакса». Этот фильм стал последним в советском периоде карьеры Логиновой. Не успели его увидеть и многие зрители. Вскоре почти все ленты с участием актрисы в СССР запретили.

Брак с иностранцем

Еще в 1970-х красавица Галина встретила югославского врача Богдана Йововича. А тогда даже мимолетные связи с иностранцами не поощрялись, поэтому Логиновой не на шутку заинтересовались в КГБ. Но Галина Александровна не испугалась. Более того, в 1974 году она зарегистрировала брак с Богданом, а через год их семья пополнилась: родилась будущая звезда Милла. Правда, на самом деле родители назвали дочь Милицей.

Вскоре Йововичу пришлось покинуть Советский Союз: закончился срок разрешения на пребывание в стране. Логинову перестали приглашать на съемки. Невостребованная актриса долго терпела, но потом поняла, что единственным выходом из сложившейся ситуации остается переезд за рубеж. Однако, как оказалось позже, черная полоса в жизни Галины только начиналась.

Эмиграция на Запад

В 1981 году Логинова вместе с дочерью и мужем эмигрировали в Лондон, а оттуда в Соединенные Штаты. В Америке Богдану Йововичу не удалось получить лицензию на право заниматься медицинской деятельностью, поэтому обоим супругам пришлось работать слугами. Несмотря на то что прислуживали они не кому-нибудь, а известному режиссеру Брайану де Пальме , этот факт никак не скрашивал их положение.

Так продолжалось несколько лет, пока чету не разлучила очередная беда. Богдана посадили за мошенничество, связанное с медицинскими страховками. Галина осталась одна с дочерью на руках. Однако Логинова не собиралась сдаваться. Напротив, она решила, что все, чего она не добилась в жизни, должна достигнуть ее дочь Милла.

Галина Александровна водила девочку на всевозможные занятия: по хореографии, вокалу и актерскому мастерству. Как мы уже знаем, ее старания были вознаграждены. Милла Йовович стала одной из самых высокооплачиваемых американских актрис. Да и ее мама впоследствии все-таки снялась в нескольких иностранных картинах.