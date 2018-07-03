Штаты, свадьбы, чемпионат мира: как проводят время Юлаевцы в межсезонье

Лето, жара, до начала сезона еще несколько месяцев. Чем же занимаются игроки зеленой машины во время заслуженного отпуска? Ufa1 представляет вашему вниманию небольшую подборку того, куда направились Юлаевцы на лето.

Артем Федоров проводит время с семьей в родном Воскресенске, всегда приятно вернуться на малую родину и прогуляться в тишине, вдали от шума, пыли и назойливых журналистов.

А вот Григорий Панин считает что лучше провести время в Штатах, среди небоскребов, и вечной бурной жизни, изучая новые места и заводя интересные знакомства. Выбор тоже очень хорош, не можем упрекнуть.

Как же может спортсмен, пропустить главный футбольный праздник мира, тем более, когда он в твоей стране. Марк Рубинчик определил для себя фаворита, и болеет на стадионах. Хот, возможно, после прохода наших в 1/4 еще не поздно переобуться.

Финский парень Юха Метсола вместе с женой посетили свадьбу друзей и поделились свежими фотографиями. Весьма достойный выбор, да и как отказать товарищам. Красивая пара, загляденье.

А у кого-то трудоголизм в крови! Андрей Кареев продолжает изнурительные но плодотворные тренировки в лагере вратарей в Испании. О форме надо заботиться и поддерживать, и все же, надеемся, что отдыхать юный голкипер также не забывает.