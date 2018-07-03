Ещё
Штаты, свадьбы, чемпионат мира: как проводят время Юлаевцы в межсезонье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Штаты, свадьбы, чемпионат мира: как проводят время Юлаевцы в межсезонье 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Лето, жара, до начала сезона еще несколько месяцев. Чем же занимаются игроки зеленой машины во время заслуженного отпуска? Ufa1 представляет вашему вниманию небольшую подборку того, куда направились Юлаевцы на лето.
Артем Федоров проводит время с семьей в родном Воскресенске, всегда приятно вернуться на малую родину и прогуляться в тишине, вдали от шума, пыли и назойливых журналистов.
А вот Григорий Панин считает что лучше провести время в Штатах, среди небоскребов, и вечной бурной жизни, изучая новые места и заводя интересные знакомства. Выбор тоже очень хорош, не можем упрекнуть.
Как же может спортсмен, пропустить главный футбольный праздник мира, тем более, когда он в твоей стране. Марк Рубинчик определил для себя фаворита, и болеет на стадионах. Хот, возможно, после прохода наших в 1/4 еще не поздно переобуться.
Финский парень Юха Метсола вместе с женой посетили свадьбу друзей и поделились свежими фотографиями. Весьма достойный выбор, да и как отказать товарищам. Красивая пара, загляденье.
А у кого-то трудоголизм в крови! Андрей Кареев продолжает изнурительные но плодотворные тренировки в лагере вратарей в Испании. О форме надо заботиться и поддерживать, и все же, надеемся, что отдыхать юный голкипер также не забывает.
Владимир Ткачев также не покидает лед с наступлением лета. Он отрпвился в гости в Казахстан и продолжает тренировки там, совмещая с заслуженным отдыхом, само собой.
ufa1.ru: последние новости
Сразу две башкирские красавицы представят республику за рубежом В погоне за белой «Астрой»: в Уфе дорожный романтик три месяца искал незнакомку на иномарке Спасли пушистого: неравнодушные жители Уфы сняли котенка с высоченного дерева
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
38-летняя Куриленко показала себя без прикрас6
Неожиданный эффект перевернутых бикини65
Редкая фотография Понаровской удивила поклонников
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа47
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение