Кавказские женщины овладели секретом ковки «живых кинжалов»

И что самое интересное этой секретной технологией обладает женщина. Джавгарат опытный кузнец — почти сорок лет она работает наравне с мужчинами, тяжелая и опасная профессия ей нравится больше, чем домашние дела. Мурад Магомедов о железной леди.

Раскаленный металл горянка Джавгарат гнет, так как не всякий мужчина может. Ее неспроста называют железной леди. Умелица кует оружие — мечи, сабли, кинжалы, ножи. И говорит, что от этого занятия она получает удовольствие.

Живет Джавгарат в Харбуке. Этот высокогорный аул издавна славится своими оружейниками. В паре работают почти все местные кузнецы. Обычно опытный мастер, мужчина на той стороне, на этой старший сын или супруга. Однако Джавгарат помощники не нужны, всегда работает одна. Может 5-6 часов без перерыва ковать.

Ремесленница владеет всеми премудростями ковки и литья лучше мужчин. За ее плечами — сорокалетний опыт. Она даже отказалась от защитных очков. Суровая горская дама ничего не боится — в том числе искр. Мужское ремесло ей нравится больше, чем женские занятия.

— Вышивка тоже умею, и вышиваю, и вяжу, и шью, и бисером даже занимаюсь, есть цветочки, картины, но это самая интересная работа, — говорит Джавгарат Магомедкадиева.

Кавказские устои жизни таковы, что домашнее хозяйство тоже на ее женских плечах. Она успевает всё — и обед приготовить, и меч выковать, и соседке помочь. Недюжинной силе и выносливости горской дамы удивляются все в округе.

Из металлической болванки за пару суток получается настоящий шедевр. Отец, дед, прадед Джавгарат тоже были кузнецами. Они и научили ее этому ремеслу. Она же в свою очередь передала секреты мастерства сыну. Руслан очень гордится мамой.

— Она уникальна тем, что изделие от начала до конца сама делает, таких мастеров по всей России мало, это поэтапный труд. Обычно есть художник, который рисует, другой кует это отдельно, потом обрабатывает на точильном и шлифовальном станке другой, третий какую-то гравировку делает, четвертый собирает, монтирует. А это все моя мама делает сама — вот в чем ее уникальность, — рассказал Руслан Магомедов.

Ювелирная обработка самый сложный этап. Вот так, штихелем Джавгарат вырезает рисунок на металле. У мастерицы есть свой неповторимый стиль — оружейники Дагестана легко узнают ее работы.

Визитная карточка Джавгарат — живые кинжалы, так она сама их называет. Эти клинки выкованы по секретной технологии. Вот как они звучат. Другие в сравнении с этими — словно мертвые. Местные оружейники считают, умение ковать поющую сталь — высшей степенью мастерства.