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Секреты интернет-маркетинга раскрыли бизнесменам в технопарке «Слава»
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Секреты интернет-маркетинга раскрыли бизнесменам в технопарке «Слава» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Трехчасовой интерактивный семинар «Интернет-маркетинг для малого бизнеса, основные инструменты и стратегии» прошел в технопарке «Слава» в районе Черемушки. Провел занятие центр услуг для бизнеса «Малый бизнес Москвы» при участии специалиста по маркетингу и развитию бизнеса Александра Евграфова.
«Впервые, был протестирован формат, при котором большая часть времени уделялась вопросам предпринимателей. Начало семинара — информационная часть, разобрали основные этапы презентации и продвижения бизнеса в интернете. Затем, около двух часов, Александр отвечал на вопросы слушателей, развернулась активная дискуссия по самым актуальным темам. Участники семинара высоко оценили качество предоставленной информации и уровень компетенции спикера», — передает пресс-служба технопарка.
Напомним, АО «Технопарк Слава» (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном округе.
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