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Ван Дамма раскритиковали за высказывания об однополых браках
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Ван Дамма раскритиковали за высказывания об однополых браках 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Французский актер Жан-Клод Ван Дамм подвергся критике после того, как высказался о гей-браках в эфире ток-шоу On n'est pas couché.
Как пишет NME, звезда боевиков встретился в рамках шоу с французским министром Марлен Шьяппой, госсекретарем по вопросам гендерного равенства. Она спросила Ван Дамма об отношении к однополым бракам после того, как он заявил, что женщина должна воспитывать детей, а мужчина — зарабатывать деньги.
На что Ван Дамм ответил: «Мужчины женятся на других мужчинах? Мужчины женятся, женщины женятся, собаки женятся… Да все женятся и все разводятся». Смех в аудитории госсекретарь пресекла и сказала, что находит замечание актера шокирующим. «Гомосексуалов бьют, их унижают. Их надо поддержать, а не дразнить, называя собаками», — отметила она.
Ван Дамм попытался защититься, рассказав, что у него есть друзья-геи и он не против их браков, но «если все мальчики женятся друг на друге, а девочки — друг на друге, неоткуда будет появляться детям».
После эфира вещатель LCI сообщил, что Французский высший совет по аудиовизуальной продукции получил более 20 жалоб от телезрителей на содержание передачи с Ван Даммом. На актера также обрушились пользователи соцсетей — они обвиняют его в гомофобии.
Ранее американская неправительственная ЛГБТ-организация ГЛААД раскритиковала Голливуд за наименьший с 2012 года процент выпущенных фильмов, в которых есть гомосексуальные, трансгендерные или бисексуальные персонажи.
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