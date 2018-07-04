Как отличить застенчивость от социофобии: объясняет психотерапевт

Социофобия — не просто милая «повышенная застенчивость». Некоторых людей настолько пугает мысль о предстоящем знакомстве или даже о разговоре по телефону, что они всячески стараются избегать подобных ситуаций. Публикуем отрывок из книги петербургского психотерапевта Дмитрия Ковпака «Уроки мудрости», в котором он рассказывает о причинах недуга и о том, как с этим бороться.

Социальная фобия — состояние, при котором человек боится негативной оценки (будь то критика, насмешки или осуждения) со стороны других людей. Обычно этот страх проявляется в малых группах, но не толпе. В начале 1960-х годов, после появления термина «социальная фобия», полагали, что данное расстройство встречается редко. Однако в последние годы оказалось, что в тот или иной период жизни социальная фобия поражает по меньшей мере каждого десятого.

Страдающие ею люди имеют высокий риск развития других проблем, таких как тяжелая депрессия, агорафобия и паническое расстройство. Среди них отмечается большая частота злоупотребления алкоголем и наркотиками, и они почти вдвое чаще, чем население в целом, склонны к суициду. Наиболее частые провоцирующие страх ситуации — те, когда приходится знакомиться, общаться с вышестоящими лицами, говорить по телефону, принимать посетителей, что-то делать в присутствии других, есть при других людях, публично выступать. Человек, страдающий социофобией, боится того, что о нем могут подумать другие. Он старается произвести хорошее впечатление, но сомневается, что действительно его производит.

По этой же причине человек старается быть неприметным, избегает ситуаций, в которых, как ему кажется, другие могут его отвергнуть или раскритиковать. В ситуации, внушающей чувство страха, у страдающих социофобией нередко возникают телесные проявления тревоги: учащенное сердцебиение, дрожь, потливость, напряжение мышц, ощущение сосания под ложечкой, позывы к мочеиспусканию, сухость во рту, чувство жара, холода и головная боль. Поэтому человек может быть убежден, что его основной проблемой является одно из данных проявлений тревоги. Так, если возникает страх покраснеть при общении со значимыми людьми, человек действительно краснеет. Или начинает заикаться, если именно этого он больше всего боится. У некоторых появляется страх забыть содержание выступления (у актеров — роли) — и содержание действительно забывается! По механизму «ожидания неудачи» у мужчин могут возникнуть нарушение эрекции и преждевременная эякуляция.

Каждый десятый сталкивался с социофобией

Некоторые из социофобов, однако, не предъявляют телесных жалоб, однако испытывают сильную застенчивость, страхи и опасения. Часто выражена тенденция избегать пугающих ситуаций, которая в своем крайнем выражении может приводить почти к полной социальной изоляции.

Многие люди волнуются, когда им предстоит встреча или выступление перед другими людьми. Оперная певица Мария Каллас , например, часто дрожала от страха, ожидая за кулисами момента выхода на сцену. Такие нормальные социальные страхи доставляют некоторые неудобства, но люди, несмотря на их наличие, продолжают активно работать, некоторые очень продуктивно.

Напротив, люди с социофобией обладают сильными, стойкими и необоснованными страхами социальных ситуаций или выступлений, в которых они могут впасть в замешательство. Согласно недавнему обследованию, 1600 профессиональных музыкантов, двое из каждых десяти оркестрантов в Великобритании, принимают психотропные средства, чтобы успокоить нервы. В целом 22% музыкантов заявили, что у них были длительные периоды тревоги, 28% — что испытывали депрессию. Около 40% страдают бессонницей. У многих учащено дыхание. Три четверти опрошенных так волнуются во время выступления, что это отражается на их игре. Как результат, один из десяти принимает бета-блокаторы — средства, которые, как считается, помогают успокоиться, замедляя сердцебиение и снимая дрожь. Определенный процент музыкантов перед выступлением «для храбрости» или «драйва» употребляют алкоголь. Социофобия — не просто милая «повышенная застенчивость». Трудности, которые испытывают страдающие ею люди, оказывают сильнейшее влияние на их личную и профессиональную жизнь. Скажем, социофоб может отказаться от контактов даже с любимым партнером из-за ложных опасений, что тот «все равно бросит такую размазню, как я». Тот, кто испытывает трудности в прилюдном приеме пищи, уклоняется от приглашений в гости и кафе, чем ограничивает число своих друзей и даже теряет их, так как подобные отказы часто неверно интерпретируются как снобизм, отсутствие интереса или упрямство. Это заболевание также неминуемо ограничивает возможность трудоустройства и хорошего заработка. Имеются данные, что социальная фобия приводит к ряду вторичных проблем, самыми серьезными из которых являются алкоголизм и злоупотребление медикаментами. Некоторые страдающие социофобией вначале употребляют спиртное в попытке справиться с пугающими ситуациями, а спустя несколько лет становятся алкоголиками. Большая часть людей, страдающих различными фобиями (социофобы здесь не исключение) — почти 90%, — не обращается за лечением. Им проще избегать встречи с предметами своего страха. Однако, живя в обществе, самоизолироваться от него весьма сложно. И даже если это удалось сделать, социофоб начинает испытывать неизбежное чувство одиночества и собственной ущербности. С одной стороны, он жаждет понимания и участия, а с другой — боится, что его не поймут, осудят, высмеют.

Социофоб отказывается от встреч с людьми из-за страха, а это трактуют как снобизм и упрямство

Каждый из нас оказывался в ситуации, когда возникают робость и скованность. Люди стандартно чувствуют себя неуверенно и напряженно, оказавшись в незнакомых обстоятельствах, а также в случае, когда надо решить сложную и непривычную задачу. У каждого свои способы, как справиться с волнением. Одни стараются преодолевать проблемы конструктивно, другие же надолго становятся заложниками своих предубеждений, что заставляет их избегать проблемных ситуаций. Они неосознанно внушают себе катастрофический сценарий и самые мрачные исходы. Неудивительно, что поверивший в эти «ужасы» организм впадает в «шок и трепет»: во рту пересыхает, язык прилипает к небу, в голове полный сумбур. Мысли, как по-идиотски ты выглядишь со стороны, лишь подливают масла в огонь. Легче всего сбежать подальше от этой пытки и решить для себя, что «эти вершины мне не по плечу». И потом смотреть на то, как раскованно и непринужденно с парнями общаются твои подруги или с девушками твои приятели, внушая себе очередную порцию ереси: «Эти люди из другого теста». Нордический характер Штирлица, обаяние и искрометный юмор Ивана Урганта и раскрепощенность Тины Канделаки кажутся свойствами богов Олимпа, но на самом деле это тренируемые навыки и формируемые качества. Вопрос лишь в том, насколько по-настоящему сильно вы этого хотите? Просто декларируемое желание (к примеру, заявить: хочу стать миллионером — и снова усесться перед телевизором) — это лишь сотрясание воздуха. Настоящее желание становится сверхцелью и тогда обязательно реализуется! А современная психотерапия и психология готова предоставить все необходимые методы и программы.

Групповая когнитивно-поведенческая психотерапия и тренинги (уверенного поведения, так называемые ассертивные, и эффективной коммуникации) обычно обеспечивают наиболее благоприятные условия для тренировки социальных навыков и преодоления социофобии, предлагая людям возможность столкнуться с социальными ситуациями, которых они боятся, в атмосфере поддержки и заботы. Это позволяет им опробовать, неоднократно применить и закрепить новые стратегии мышления и поведения. Обычно после обсуждения ложных опасений, иррациональных мыслей, на которых они основаны, и контрдоводов против них участники тренинга моделируют ряд пугающих социальных ситуаций — публичных выступлений, действий и общения — и предлагают участникам тренинга попробовать себя в них. Как правило, участники разыгрывают роли совместно с психотерапевтами и группой, репетируя свое новое поведение, пока у них не начнет получаться. Тренеры (психотерапевты) во время этого процесса обеспечивают открытую обратную связь, часто используется видеозапись для просмотра выполнения упражнений и ролевых игр и их обсуждения.

Обаяние, юмор и раскрепощенность — на самом деле, тренируемые навыки

Рационально-эмотивно-поведенческая терапия (РЭПТ; одно из ведущих направлений когнитивно-поведенческой психотерапии) обучает людей подвергать сомнению и менять свои ошибочные и соответствующие реальности идеи и суждения. И знаете, кто был первым пациентом Альберта Эллиса, основателя этого подхода? Не кто иной, как сам Альберт Эллис!

В девятнадцать лет Эллис решил работать над страхом личного общения. «Я всегда очень интересовался женщинами… но постоянно находил предлог не заговаривать с ними и очень боялся, что меня отвергнут. Поскольку я жил около Нью-Йоркского ботанического сада в Бронксе, я решил упражняться в преодолении своего страха и стыда в парке. Я торжественно пообещал себе, что когда бы я ни увидел мало-мальски привлекательную женщину в возрасте до 35 лет… я сяду рядом с ней с целью начать разговор в течение одной минуты. Таким образом я присаживался к 130 женщинам, отвечающим моим критериям. Многие вставали и уходили, но около 100 поговорили со мной — о своем вязании, о птицах, о книжке, о чем угодно. Я назначил всего одно свидание — и женщина не пришла… Но я понял, что в ходе этого упражнения никого не стошнило, никто не позвал полицейского и что я не умер. Эта попытка попробовать для себя другое поведение и понять, что же происходит в реальном мире, а не в моем воображении, помогла мне преодолеть страх перед разговорами с женщинами». Не беспокойтесь насчет того, что думают про вас другие. Они слишком заняты, беспокоясь насчет того, что думаете про них вы.