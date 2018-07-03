Как перестать бояться чужого мнения и почему не стоит доверять интуиции: объясняет психотерапевт

Публикуем отрывок из новой книги Дмитрия Ковпака, одного из самых известных психотерапевтов Петербурга. В ней он собрал притчи, байки и истории, которые использует во время душеспасительных сеансов со своими пациентами.

«Полная банка»

Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял трехлитровую стеклянную банку и наполнил ее камнями, каждый не менее двух сантиметров в диаметре. И спросил студентов, полна ли банка? Они ответили: да, полна.

Тогда он открыл банку горошка и высыпал ее содержимое в большую банку, немного потряс ее. Горошек занял свободное место между камнями. Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Они ответили: да, полна.

Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал его в первую банку. Естественно, песок занял полностью существующее свободное место и все закрыл. Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Те ответили: да, полна.

Тогда из-под стола он достал кружку с водой и вылил ее в банку до последней капли, размачивая песок. Студенты засмеялись.

— А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это ваша жизнь. Камни — это важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, друзья, свои дети — все то, что необходимо, чтобы ваша жизнь оставалась полной даже в случае, если все остальное потеряется. Горошек — это вещи, которые лично для вас стали важными: работа, дом, автомобиль. Песок — это все остальное, мелочи. Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где могли бы разместиться горошек и камни. Так же и в вашей жизни: если тратить все время и всю энергию на мелочи, не остается места для важнейших вещей. Занимайтесь тем, что вам приносит счастье: играйте с вашими детьми, уделяйте время супругам, встречайтесь с друзьями. Всегда будет еще время, чтобы поработать, заняться уборкой дома, починить и помыть автомобиль. Занимайтесь прежде всего камнями, то есть самыми важными вещами в жизни; определите ваши приоритеты. Остальное — это только песок.

Тогда студентка подняла руку и спросила профессора, какое значение имеет вода. Профессор улыбнулся. — Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал просто, чтобы доказать вам, что как бы ни была ваша жизнь занята, всегда есть немного места для праздного безделья.

Мораль. Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь. (В. О. Ключевский)

Комментарий. Тот, кто ответил себе на вопрос: «Зачем жить?» — сможет вытерпеть почти любой ответ на вопрос: «Как жить?» (Ф. Ницше)

Древние египтяне верили, что перед воротами рая задают два вопроса: «Нашел ли ты радость в жизни?» и «А твоя жизнь принесла радость другим?»

Диапазон применения байки: синдром хронической усталости, семейное консультирование, аффективные расстройства.

Терапевтические мишени: нарушение целеполагания и системы приоритетов.

«Что лучше»

Лучше вытерпеть некоторые страдания, чтобы насладиться большими удовольствиями; полезно воздерживаться от некоторых удовольствий, чтобы не терпеть более тяжких страданий. (Эпикур)

Мораль. Я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть. (Сократ)

Комментарий. Счастье не проживается нами как абсолют. Оно — не полное отсутствие несчастий, но в большей степени способность преодолевать невзгоды и неудачи. Счастье временно, преходяще. Когда мы счастливы, то можем испытывать тревогу или неосознанный страх: страх потерять счастье, страх, что оно пройдет, закончится. Это, с одной стороны, омрачает счастье, придает ему привкус горечи, а с другой — ориентирует нас на бережное к нему отношение.

Обычный гедонизм можно определить как поиск удовольствия и избежание неприятных переживаний, но это не означает, что удовольствие должно продолжаться непрерывно. Основоположником гедонизма считается древнегреческий философ Аристипп (435–355 гг. до н. э.), современник Сократа. Аристипп предложил рассматривать два состояния души человека: удовольствие как мягкое, нежное и боль как грубое, порывистое движение души. Путь к счастью, по мнению философа, лежит в достижении максимального удовольствия, избегая при этом боли. Смысл жизни, по Аристиппу, именно в получении физического удовольствия.

Для лучшего понимания оптимальной жизненной стратегии Альберт Эллис в своей рационально-эмотивно-поведенческой терапии (РЭПТ) предложил использовать термин «ответственный гедонизм». Согласно РЭПТ людям присущ активный поиск разнообразных приятных переживаний, поиск удовольствия. Однако концепция учит умеренности и умению с помощью осознанности получать удовольствие от имеющегося в наличии в данный момент. Что, кстати, предлагал еще Эпикур. Он полагал, что счастье достигается с помощью атараксии — освобождения от боли и беспокойстваумеренным потреблением земных благ.

Чем быстрее вы примете несовершенство жизни, тем меньше разочарований вас ждет

Существует особая форма гедонизма, заслуживающая подробного рассмотрения. Это тот случай, когда человек избегает боли, дискомфорта, неудобства и тем самым лишает себя возможности добиться желаемого результата. Человек может хотеть сделать что-либо, но в то же время может оставаться пассивным, когда необходимо приложить усилия для достижения поставленной цели. В рационально-эмотивно-поведенческой терапии (РЭПТ) это избегание называется непереносимостью фрустрации (НФ). Пациенты демонстрируют ее, когда отказываются сделать что-либо полезное для себя, ссылаясь, например, на то, что «это слишком трудно», «я бы испугался», «я бы это не выдержал». НФ является, возможно, основной причиной отсутствия улучшения у части пациентов, осознавших истоки своих проблем и расстройств.

НФ — это философия, это позиция личности, выражаемая следующим утверждением: «Я не должен делать ничего неприятного, лучше сохранить статус-кво, чем рисковать потерей комфорта». Хотя люди, безусловно, имеют право жить по такому принципу, они могут лишить себя счастья достижения цели.

Не покупайтесь на идею, будто вам чего-то не хватает для «полного счастья». Болезни, старение, смерть — все это часть жизни. Стоит принять ее такой, какая она есть, и перестать витать в фантазиях. Забудьте о том, что идеальная жизнь — это якобы жизнь легкая и безболезненная. Это заблуждение рождает в нас индустрия моды, развлечений и фармацевтики, как и другие издержки общества потребления. Чем быстрее вы примете несовершенство жизни, тем меньше разочарований вас ждет. Тем проще вам будет открыть свое сердце неопределенности. И тем легче вам будет абстрагироваться от ежедневного стресса и редких неудач.

Ведет ли ответственный гедонизм РЭПТ к безответственности и анархии в человеческих отношениях? Нет, не ведет, если человек обдумывает последствия своего поведения и не идет на все ради достижения цели. Причинение неприятностей людям не входит в сферу наших основных интересов. Кстати, рецепт Фрейда был прост: отдыхать не менее четырех месяцев, из которых два проводить в поездках по культурным центрам Европы, чаще всего Италии (обычно в сопровождении одного-двух пациентов и за их счет), а оставшиеся два — в горах за уединенными прогулками и собиранием грибов. По поводу последнего занятия он в конце жизни совершенно серьезно заметил, что достиг совершенства лишь в двух вещах — игре в тарок и собирании грибов…

Диапазон применения байки: семейное консультирование, аффективные расстройства. Терапевтические мишени: целеполагание, формирование адаптивного мировоззрения.

«Никого не стошнило»

Рационально-эмотивно-поведенческая терапия обучает людей подвергать сомнению и менять свои ошибочные и соответствующие реальности идеи и суждения. И кто был первым пациентом Альберта Эллиса, основателя этого подхода? Не кто иной, как сам Альберт Эллис!

В девятнадцать лет Эллис решил работать над страхом личного общения. «Я всегда очень интересовался женщинами… но постоянно находил предлог не заговаривать с ними и очень боялся, что меня отвергнут. Поскольку я жил около Нью-Йоркского ботанического сада в Бронксе, я решил упражняться в преодолении своего страха и стыда в парке. Я торжественно пообещал себе, что когда бы я ни увидел мало-мальски привлекательную женщину в возрасте до 35 лет… я сяду рядом с ней с целью начать разговор в течение одной минуты. Таким образом я присаживался к 130 женщинам, отвечающим моим критериям. Мно-гие вставали и уходили, но около 100 поговорили со мной — о своем вязании, о птицах, о книжке, о чем угодно. Я назначил всего одно свидание — и женщина не пришла… Но я понял, что в ходе этого упражнения никого не стошнило, никто не позвал полицейского и что я не умер. Эта попытка попробовать для себя другое поведение и понять, что же происходит в реальном мире, а не в моем воображении, помогла мне преодолеть страх перед разговорами с женщинами».

Мораль. Не беспокойтесь насчет того, что думают про вас другие. Они слишком заняты, беспокоясь насчет того, что думаете про них вы.

Комментарий. Социальная фобия — состояние, выражающееся главным образом в боязни негативной оценки (критики, насмешек, осуждения) со стороны других людей в относительно малых группах (но не в толпе). Страдающие ею люди имеют высокий риск развития других проблем, таких как тяжелая депрессия, агорафобия и паническое расстройство. Среди них отмечается большая частота злоупотребления алкоголем и наркотиками, и они почти вдвое чаще, чем население в целом, склонны к суициду. Наиболее частые провоцирующие страх ситуации — те, когда приходится знакомиться, общаться с вышестоящими лицами, говорить по телефону, принимать посетителей, что-то делать в присутствии других, есть при других людях, публично выступать. Человек, страдающий социофобией, боится того, что о нем могут подумать другие. Он старается произвести хорошее впечатление, но сомневается, что действительно его производит.

По этой же причине человек старается быть неприметным, избегает ситуаций, в которых, как ему кажется, другие могут его отвергнуть или раскритиковать. В ситуации, внушающей чувство страха, у страдающих социофобией нередко возникают телесные проявления тревоги: учащенное сердцебиение, дрожь, потливость, напряжение мышц, ощущение сосания под ложечкой, позывы к мочеиспусканию, сухость во рту, чувство жара, холода и головная боль. Поэтому человек может быть убежден, что его основной проблемой является одно из данных проявлений тревоги. Так, если возникает страх покраснеть при общении со значимыми людьми, человек действительно краснеет. Или начинает заикаться, если именно этого он больше всего боится. У некоторых появляется страх забыть содержание выступления (у актеров — роли) — и содержание действительно забывается! По механизму «ожидания неудачи» у мужчин могут возникнуть нарушение эрекции и преждевременная эякуляция.

Социофобия — не просто милая «повышенная застенчивость». Трудности, которые испытывают страдающие ею люди, оказывают сильнейшее влияние на их личную и профессиональную жизнь. Скажем, социофоб может отказаться от контактов даже с любимым партнером из-за ложных опасений, что тот «все равно бросит такую размазню, как я». Тот, кто испытывает трудности в прилюдном приеме пищи, уклоняется от приглашений в гости и кафе, чем ограничивает число своих друзей и даже теряет их, так как подобные отказы часто не-верно интерпретируются как снобизм, отсутствие интереса или упрямство. Это заболевание также неминуемо ограничивает возможность трудоустройства и хорошего заработка. Имеются данные, что социальная фобия приводит к ряду вторичных проблем, самыми серьезными из которых являются алкоголизм и злоупотребление медикаментами. Некоторые страдающие социофобией вначале употребляют спиртное в попытке справиться с пугающими ситуациями, а спустя несколько лет становятся алкоголиками. Большая часть людей, страдающих различными фобиями (социофобы здесь не исключение) — почти 90%, — не обращается за лечением. Им проще избегать встречи с предметами своего страха. Однако, живя в обществе, самоизолироваться от него весьма сложно. И даже если это удалось сделать, социофоб начинает испытывать неизбежное чувство одиночества и собственной ущербности. С одной стороны, он жаждет понимания и участия, а с другой — боится, что его не поймут, осудят, высмеют.

Социофобия — не просто милая «повышенная застенчивость»

Каждый из нас оказывался в ситуации, когда возникают робость и скованность. Люди стандартно чувствуют себя неуверенно и напряженно, оказавшись в незнакомых обстоятельствах, а также в случае, когда надо решить сложную и непривычную задачу. У каждого свои способы, как справиться с волнением. Одни стараются преодолевать проблемы конструктивно, другие же надолго становятся заложниками своих предубеждений, что заставляет их избегать проблемных ситуаций. Они неосознанно внушают себе катастрофический сценарий и самые мрачные исходы. Неудивительно, что поверивший в эти «ужасы» организм впадает в «шок и трепет»: во рту пересыхает, язык прилипает к небу, в голове полный сумбур. Мысли, как по-идиотски ты выглядишь со стороны, лишь подливают масла в огонь. Легче всего сбежать подальше от этой пытки и решить для себя, что «эти вершины мне не по плечу». И потом смотреть на то, как раскованно и непринужденно с парнями общаются твои подруги или с девушками твои приятели, внушая себе очередную порцию ереси: «Эти люди из другого теста». Нордический характер Штирлица, обаяние и искрометный юмор Ивана Урганта и раскрепощенность Тины Канделаки кажутся свойствами богов Олимпа, но на самом деле это тренируемые навыки и формируемые качества. Вопрос лишь в том, насколько по-настоящему сильно вы этого хотите? Просто декларируемое желание (к примеру, заявить: хочу стать миллионером — и снова усесться перед телевизором) — это лишь сотрясание воздуха. Настоящее желание становится сверхцелью и тогда обязательно реализуется! А современная психотерапия и психология готова предоставить все необходимые методы и программы. Групповая когнитивно-поведенческая психотерапия и тренинги (уверенного поведения, так называемые ассертивные, и эффективной коммуникации) обычно обеспечивают наиболее благоприятные условия для тренировки социальных навыков и преодоления социофобии, предлагая людям возможность столкнуться с социальными ситуациями, которых они боятся, в атмосфере поддержки и заботы. Это позволяет им опробовать, неоднократно применить и закрепить новые стратегии мышления и поведения. Обычно после обсуждения ложных опасений, иррациональных мыслей, на которых они основаны, и контрдоводов против них участники тренинга моделируют ряд пугающих социальных ситуаций — публичных выступлений, действий и общения — и предлагают участникам тренинга попробовать себя в них. Как правило, участники разыгрывают роли совместно с психотерапевтами и группой, репетируя свое новое поведение, пока у них не начнет получаться. Тренеры (психотерапевты) во время этого процесса обеспечивают открытую обратную связь, часто используется видеозапись для просмотра выполнения упражнений и ролевых игр и их обсуждения/

Диапазон применения байки: семейное консультирование, аффективные расстройства, социофобия.

Терапевтические мишени: эмоциональные — страх, тревога; идеаторные — установка катастрофизации, дихотомическая установка, установка долженствования.

«Лазеры»

После окончания медвуза, проходя интернатуру по психиатрии, я работал в четвертом отделении 6-й городской психиатрической больницы. Пациенты там были с серьезными психическими заболеваниями — настоящая так называемая большая психиатрия. Собираю я как-то под Новый год анамнез у поступившей пациентки, и рассказывает она мне, как у нас в мире все тяжело и запущено. Объясняет, что за всеми нами следят и мало того, нами еще и управляют, используя при этом особые лазеры. Они по ее классификации имеют разные функции и степень воздействия на психику в зависимости от цвета. Складно так объясняла, что связано это с разной длиной волн. На мой провокационный вопрос, не светят ли, случаем, в палате какие-нибудь из этих лазеров, она, скептически на меня посмотрев, отвечала, что не надо ее держать за дуру и спрашивать такую ерунду. Конечно, никто не потащит такую серьезную технику в палату устанавливать, накладно, мол, слишком. Расположены эти агрегаты в людных местах для оказания массового воздействия.

Естественно, я тут же попросил уточнить эти места, по возможности привести конкретный пример и указать адрес. «Ты, я вижу, еще не сильно зомбирован этими штуками, — сказала она, — поэтому тебе можно рассказать». И посвятила меня в ряд своих секретов и в то, что один из самых вредных лазеров (зеленый) расположен на Невском проспекте и светит напротив Казанского собора. По окончании работы я собрался в Дом книги, расположенный как раз на канале Грибоедова у того «особого», по мнению пациентки, места. Честно говоря, пока я добирался, то позабыл рассказ этой дамы, поскольку не первый раз уже слушал подобные истории. И вот выхожу я из вестибюля метро, перехожу по мосту через канал и невольно останавливаюсь: прямо по центру фасада Казанского собора лазерный луч зеленого цвета рисует силуэт новогодней елочки! Честно скажу, в первые минуты возникло желание съездить по второму указанному адресу.

Мораль. Если на клетке с тигром написано «заяц» — не верь глазам своим!

Комментарий. Многие вещи кажутся весьма убедительными, особенно если о них рассказали с воодушевлением и интересом. Оттого нередко мы пропускаем навязанные нам заблуждения, покупаемся на рекламу и пропаганду. Притянутые за уши факты и единичные совпадения могут стать тем клеем, который зацементирует в нашей неосознанной сфере самые неоправданные и вредоносные иллюзии.

Диапазон применения байки: бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства.

Терапевтические мишени: формирование навыка разделения домыслов и фактов.

«Интуиция»

В практике психотерапевта нередко используются так называемые тренировки in vivo (вживую). Я также использую их для развития и модификации методик когнитивно-поведенческой психотерапии (таких как систематическая десенсибилизация, наводнение и т. п.). Занимаясь с пациентами, испытывающими тревогу и страх перед полетами на самолете, зачастую первые полеты приходится совершать вместе. Поскольку не всегда удается обкатать все «на берегу», психотерапевт в самолете (в поезде, на корабле, в машине, метро, тоннеле, гротах, катакомбах и т. п.) выступает в качестве психологической поддержки все еще колеблющихся и нуждающихся в активной ситуационной коррекции дезадаптивных мыслей, поведенческих стратегий и неадекватных защит. Конечно, за последнее десятилетие использования подобных мероприятий в моей практике происходило немало интересных и порой курьезных ситуаций. Не все из них (в силу конфиденциальности терапии и необходимости согласия пациента на публикацию) я могу привести в книге. Но вот одну поучительную историю все же расскажу.

Мы с одним моим пациентом (бывшим игроком ФК «Зенит») договорились провести так называемый тренинговый марафон. Он страдал типичным тревожно-фобическим расстройством, функциональным (то есть обратимым) нарушением работы высшей нервной деятельности, которое проявлялось страхом за свое здоровье и даже жизнь (опасение инфаркта и инсульта при наличии хороших анализов, всевозможных исследований и заключений терапевтов, кардиологов, неврологов), страхом удаляться далеко от дома (выступающего в качестве «островка безопасности») и одно время даже пользоваться автомобилем. Он с ужасом представлял себе, если придется уехать далеко от города. И вот в 2003 году мы решили «ударить автопробегом» по домыслам и предрассудкам. Мелочиться не стали, поэтому выбрали маршрут в 5 тысяч километров: Санкт-Петербург — Сочи и обратно. Не буду описывать каждый километр, скажу лишь, что сомнения пациента, его недоверие и опасения первых пары сотен из них сменились радостью преодоления своего страха и даже некоторой эйфорией. Тогда на узких дорогах горного перевала, ведущего к Черному морю, уже я испытывал тревогу разной степени интенсивности при залихватских обгонах по встречке моего потерявшего страх клиента. Он разогнался настолько, что мы делали лишь самые необходимые остановки (бензин, обед и туалет), и долетели до Сочи за сутки с копейками.

Но история, собственно, не об «издержках» профессии психотерапевта. Во время ночного «полета» возникла одна ситуация, о которой мы потом часто вспоминали и которую я стал приводить в качестве наглядного примера на сеансах групповой психотерапии. Чтобы не заснуть, мы скрашивали ночные часы философскими беседами. И зашла у нас речь об интуиции. Пациент мой и говорит: я во всем полагаюсь на интуицию. Она, мол, меня ведет и когда надо — предупредит. В этот момент пришлось прервать задушевную беседу, поскольку навстречу по нашей полосе неслась фура. Как тут же выяснилось, наша полоса была несколько правее, но свернуть на нее не давала разделительная конструкция. Видимо, ранее в темноте при отсутствии других машин мы, увлекшись разговором, пропустили разделение дороги и остались на «чужой» территории. На наше счастье, разделитель заканчивался уже в нескольких метрах, и под громогласное гудение мы успели перестроиться на свою полосу.

Мораль. Доверяй, но проверяй.

Комментарий. Многие расценивают интуицию как глас свыше, некое мистическое индивидуальное послание универсума. Приписывание себе дара обладания шестым чувством чревато не только разочарованиями, но и серьезными опасностями, которым вы подвергнете себя, выбрав подобную позицию. Интуиция, безусловно, существует, но не в качестве функции особого органа-приемника (третий глаз и т. п.), экстрасенсорного органа восприятия, а в качестве результата неосознаваемого мышления, подсознательного анализа неизмеримого количества терабайт сенсорной информации, поступившей к нам от пяти органов чувств, собственного опыта, ассоциаций и соображений. Выглядеть, конечно, все может совсем по-другому. Вспомните ситуации, когда вы «понимали», что собеседник говорит неправду. И вы не смогли бы внятно объяснить, как вы это узнали, на основании чего именно решили и как можете доказать. Скорее всего, вы бы сказали, что просто это почувствовали. Каким, интересно, местом? В действительности же работа сознания не превышает 3–4% деятельности мозга, что выглядит как маленькое оконце в огромный спортзал, где накоплено колоссальное количество информации и остальные 96–97% незримо трудятся, выдавая на-гора лишь вывод и результат. Вы не сможете удерживать в сознании, а уж тем более одновременно рассуждать, анализировать те мириады микропризнаков, которые видит ваш глаз (что человек отводит взгляд, бледнеет или краснеет, что напряжены его мышцы и какие из них подергиваются, что выступили капельки пота и множество других вегетативных реакций), слышит ваше ухо (когда дрогнул его голос, сбилось дыхание, заурчало в животе), обоняет ваш нос и т. д. Все это помечает ваш мозг, но выдает вам лишь короткое резюме в виде пришедшего как бы ниоткуда озарения. Но не каждое «озарение» основано на достоверной информации. Даже сенсорные системы не являются непогрешимыми: иллюзии восприятия, как внешние (например, мираж или преломление ложки в прозрачном стакане на границе воды и воздуха), так и внутренние (послышалось, обознался), показывают насколько. Что уж говорить о «внутренней кухне» неосознанного мышления, где многое замешано на прошлых заблуждениях, стереотипах и домыслах! Никто не сможет обеспечить там использование только «стерильных» продуктов — чистых фактов, стройной логики и компетентной технологии их использования. Поэтому интуицией не следует пренебрегать, но ей нельзя целиком доверять.

Диапазон применения байки: все формы тренингов, семейное и бизнес-консультирование, аффективные расстройства.

Терапевтические мишени: идеалистическое и мистифицированное мышление.

Отрывок предоставлен для публикации издательским домом «Питер»