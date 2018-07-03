В технопарке «Слава» рассказали бизнесменам об интернет-маркетинге

Интерактивный семинар «Интернет-маркетинг для малого бизнеса, основные инструменты и стратегии» состоялся в технопарке «Слава» в районе Черемушки. Провел занятие центр услуг для бизнеса «Малый бизнес Москвы» при участии специалиста по маркетингу и развитию бизнеса Александра Евграфова

«Впервые, был протестирован формат, при котором большая часть времени уделялась вопросам предпринимателей. Начало семинара — информационная часть, разобрали основные этапы презентации и продвижения бизнеса в интернете. Затем, около двух часов, Александр отвечал на вопросы слушателей, развернулась активная дискуссия по самым актуальным темам. Участники семинара высоко оценили качество предоставленной информации и уровень компетенции спикера», — передает пресс-служба технопарка.