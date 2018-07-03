Знаменитости, которые получили свое состояние в наследство

Мало кто знает, но Лана Дель Рей не так проста, как кажется. Отец певицы — мультимиллионер Роб Грант . В свое время он разбогател на регистрации доменных имен. Причем сама певица разговоры о сказочном богатстве отца резко пресекает. «У него просто интересная, насыщенная жизнь», — говорит знаменитая красотка.

Пэрис Хилтон родилась в золотых пеленках. Она с детства знала, что ей не обязательно работать для того, чтобы поддерживать роскошный уровень жизни. Поэтому светская дива всегда занималась только тем, что нравится — тусовалась на вечеринках, ходила на модные показы и устраивала шопинг в самых дорогих бутиках. Сейчас Пэрис, кажется остепенилась: она пытается построить диджейскую карьеру и готовится к свадьбе.

Эдвард Нортон мог бы продолжить семейное дело и стать, к примеру, юристом или бизнесменом. Дедушка актера основал крупнейшую компанию, которая занималась строительством торговых центров, а отец был правозащитником и в свое время даже работал федеральным обвинителем в администрации президента США . Поначалу Эдвард хотел добиться таких же карьерных высот, как и другие мужчины в семье. Он даже начал учиться в Йельском университете, но актерство в скором времени взяло верх над другими увлечениями.

Тейлор Свифт

Родители Тейлор Свифт ради счастья дочери готовы на многое. Например, когда певица только начинала карьеру, ее отец выкупил часть акций звукозаписывающей студии Big Machine Records — именно той, с которой любимая дочурка подписала свой первый контракт. Сейчас Тейлор не нуждается в родительских деньгах, но из-за родительской поддержки ее имя никогда не исчезнет из рейтингов самых влиятельных завидных невест в мире.

Брук Шилдс

Брук Шилдс так же, как и другие героини нашей подборки, никогда не бедствовала. В роду у актрисы и модели были особы голубых кровей. Семья всегда жила богато: например, отец Брук некоторое время управлял косметическим брендом Revlon. Мать девочки заранее определила ее будущее: женщина была уверена, что малышка станет знаменитой и прилагала для этого все усилия. Как видим, они оказались не напрасными.