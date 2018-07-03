Костромичи смогут купить мед по доступным ценам на ярмарке

В Костромской области пройдёт выставка-ярмарка «Медовый спас», узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичи попробуют мёд от 25 пчеловодов.

Как отметили в департаменте агропромышленного комплекса Костромы, интерес жителей Костромы и области к ярмарке постоянно растет. На выставке пчеловоды продают качественный мёд и другие продукты пчеловодства. Приобрести их можно по ценам от производителя.

Выставка-ярмарка «Медовый спас» пройдет с 10 августа по 31 октября на площадке возле церкви Спаса в Красных рядах г. Костромы.