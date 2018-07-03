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Костромичи смогут купить мед по доступным ценам на ярмарке
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Костромичи смогут купить мед по доступным ценам на ярмарке 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области пройдёт выставка-ярмарка «Медовый спас», узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичи попробуют мёд от 25 пчеловодов.
Как отметили в департаменте агропромышленного комплекса Костромы, интерес жителей Костромы и области к ярмарке постоянно растет. На выставке пчеловоды продают качественный мёд и другие продукты пчеловодства. Приобрести их можно по ценам от производителя.
Выставка-ярмарка «Медовый спас» пройдет с 10 августа по 31 октября на площадке возле церкви Спаса в Красных рядах г. Костромы.
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