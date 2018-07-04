Для конкурса «Мисс Екатеринбург — 2018» отобрали 28 уральских красавиц

В центре культуры «Урал» в Екатеринбурге накануне завершился отбор потенциальных претенденток на корону городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Из 220 поступивших заявок на кастинг прошло 50 девушек, но отобрали только 28 из них, сообщает в среду, 4 июля, «АиФ-Урал»

В скором времени организаторы конкурса расскажут, кто те счастливицы, которым повезло принять участие в одном из самых престижных конкурсов красоты на Урале. Вчера девушкам в ЦК «Урал» пришлось пройти собеседование перед жюри и продемонстрировать дефиле. «220 заявок на конкурс пришло, отобрали 28 девушек», — сообщила пресс-атташе конкурса Наталья Шахова

На главный кастинг из поступивших на конкурс 220 заявок было выбрано 50 претенденток. Изначально жюри конкурса во главе с его директором Светланой Петраковой планировало отобрать 25 участниц, но в итоге допустили еще трех уральских красавиц.

В течение месяца им предстоит пройти нелегкий отбор, занимаясь с профессиональными мастерами в фитнес-залах, изучая историю города, красивую ходьбу по подиуму и грамотную речь. Финал конкурса состоится 10 августа, где обладательница короны «Мисс Екатеринбург — 2017» Анастасия Каунова передаст ее следующей главной красавице уральской столицы.