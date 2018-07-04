Кто претендует на корону «Мисс Екатеринбург» в 2018 году?

Накануне завершился отбор участниц для конкурса «Мисс Екатеринбург-2018». В центре культуры «Урал» девушки прошли собеседование с членами экспертной комиссии и продемонстрировали дефиле. Из 220 поступивших на конкурс заявок жюри отобрало только 28 красавиц.

Теперь на протяжении месяца участницы будут готовиться к финалу: заниматься с фитнес-тренерами, психологами, стилистами, педагогами по сценической речи, танцам, актерскому мастерству. Также им предстоят встречи с известными екатеринбржцами и участие в спортивных, благотворительных и других проектах.

Публикуем список красавиц, прошедших отбор, и их основные параметры.

Список участниц конкурса «Мисс Екатеринбург — 2018»:

Возраст

Смердова Юлия Олеговна

Кожурова Александра Александровна

Бралгина Екатерина Дмитриевна

Соболева Татьяна Викторовна

Кузнецова Полина Денисовна

Михуткина Екатерина Александровна

Патракова Диана Валерьевна

Мельникова Елизавета Евгеньевна

Буйкевич Галина Сергеевна

Мошкова Юлия Николаевна

Останина Анна Андреевна

Шабашова Юлия Андреевна

Попова Ксения Витальевна

Семичкова Екатерина Александровна

Кадачигова Анна Дмитриевна

Черепанова Оксана Сергеевна

Томс Полина Дмитриевна

Нейфельд Валентина Артемовна

Пупышева Полина Юрьевна

Фатеева Яна Владимировна

Тонконогова Екатерина Сергеевна

Тулепова Карина Владимировна

Мальцева Елизавета Андреевна

Черницына Екатерина Дмитриевна

Калинкина Анастасия Михайловна

Азнабаева Гульназ Ринатовна

Алексеева Светлана Дмитриевна

Верина Арина Михайловна