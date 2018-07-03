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Выбираем 25 красоток: кастинг конкурса «Мисс Екатеринбург» в режиме онлайн
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Выбираем 25 красоток: кастинг конкурса «Мисс Екатеринбург» в режиме онлайн 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Чуть больше, чем через месяц, студентке Анастасии Кауновой придётся передать свою корону и звание главной красавицы города. Кто станет новой «Мисс Екатеринбург» мы узнаем 10 августа, а сегодня жюри определит 25 претенденток на корону.
Всего на конкурс подали больше 200 заявок, а до финального отбора дошли 50 девчонок. Прямо сейчас жюри объявят, кто из них проходит дальше, а кому лучше попробовать свои силы в следующем году, а девушки покажут первое дефиле. Смотрите за этим процессом в режиме онлайн.
Кстати, большое интервью с директором конкурса Светланой Петраковой можно почитать здесь. Она рассказывала, на что жюри обращает внимание при выборе победительницы и как удаётся уговорить родителей красоток отпустить дочь на конкурс.
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