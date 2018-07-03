Выбираем 25 красоток: кастинг конкурса «Мисс Екатеринбург» в режиме онлайн

Чуть больше, чем через месяц, студентке Анастасии Кауновой придётся передать свою корону и звание главной красавицы города. Кто станет новой «Мисс Екатеринбург» мы узнаем 10 августа, а сегодня жюри определит 25 претенденток на корону.

Всего на конкурс подали больше 200 заявок, а до финального отбора дошли 50 девчонок. Прямо сейчас жюри объявят, кто из них проходит дальше, а кому лучше попробовать свои силы в следующем году, а девушки покажут первое дефиле. Смотрите за этим процессом в режиме онлайн.

Кстати, большое интервью с директором конкурса Светланой Петраковой можно почитать здесь. Она рассказывала, на что жюри обращает внимание при выборе победительницы и как удаётся уговорить родителей красоток отпустить дочь на конкурс.