Фанатская любовь: девушки о знакомствах с иностранцами на ЧМ-2018

Расистские заявления одной из депутатов Госдумы о том, что нашим девушкам не стоит заниматься сексом с гостями ЧМ-2018, а особенно с «представителями другой расы», к счастью, мало кто принял к сведению. Приложения для знакомств после старта чемпионата объявили о приросте пользователей. ЧМ-2018 обрастает своими любовными историями, сплетнями и скандалами — как любое событие такого масштаба.

Этот чемпионат не только порадовал болельщиков зрелищными матчами, но и напомнил о том, что уровень сексизма в нашей стране по-прежнему очень высок. Под фотографиями наших болельщиц рядом с иностранцами пользователи соцсетей пишут оскорбления, обвиняя их в доступном поведении и испорченном имидже России. Даже крупные СМИ позволяют себе похабные заголовки про «шлюх россиянок». Оказывается, жительница России должна отчитываться за свои поступки перед страной и спать исключительно со своими земляками. Тем не менее, я уверенна, что каждый человек в праве делать то, что ему хочется, если это не мешает другим. Наши читательницы поделились своими историями знакомств с иностранцами, рассказали об атмосфере, которая царит в Санкт-Петербурге, и о своем отношении к интернетным блюстителям морали. Осторожно, эта статья может вызвать острое желание рассказать всем, как нужно жить.

Русских фанатов видно сразу — голый торс и флаг в штанах

Ирина, 21 год Атмосфера в Питере в дни чемпионата фантастическая. Иностранцы везде и всюду, звучат кричалки, дуделки, музыка, люди просто отдыхают. Не важно, кто выиграл или проиграл — у всех праздник! Мне кажется, прилететь на другой континент и грустить — это не для них. Познакомиться с кем-то очень легко, главное — улыбаться. Они постоянно улыбаются, кричат «Привет!», машут рукой. Ответь им тем же — и вы уже знакомы. Русских фанатов видно сразу — голый торс и флаг в штанах. В принципе, они тоже ведут себя адекватно. На улицах много полиции, поэтому все весело, но безопасно. Однажды меня просто обнял незнакомый парень, сказал, что я милая, и пошел дальше. Все очень добрые и дружелюбные, не знаю, может мне повезло. За первую неделю чемпионата я пообщалась с аргентинцами, шведами, бразильцами, дубайцами. Все спрашивают, куда сходить в Питере и что больше всего любят делать петербуржцы. Я в шутку отвечала, что наше любимое занятие — пить, и иностранцы смеялись, что уже заметили это. Большинство фанатов из других стран, которых я встречала, пьют воду или слабые алкогольные напитки. Чтобы кого-то из них несли пьяными под руки, я не замечала, во всяком случае, вечером. Не скажу, что мой английский хороший, но когда начинала общаться с ними, мы понимали друг друга. За все время я использовала переводчик только пару раз. Они со смешным акцентом говорят русские слова, в основном знают только «привет», «пока», «спасибо» и маты. Говорят, что русские в первую очередь учат их материться. Когда иностранец подходит и спрашивает дорогу, а ты не знаешь как сказать, просто извиняешься, и они нормально к этому относятся. Извинятся в ответ, улыбнутся, а не как наши люди — сделают недовольное лицо и молча уйдут.

Не сталкивалась с агрессивными приставаниями и даже не слышала о них. Единственное, что заметила — бразильцы знакомятся активнее всего. У них нет понятия, что такое личное пространство, и они могут легко нарушить дистанцию. Никаких пошлостей и намека на секс в мою сторону не было. Разговор всегда начинался с того, кто за какую команду болеет, кто откуда, был ли на стадионе и в общем про Питер. То, что я увидела в соцсетях под совместными фотографиями наших девушек и иностранных болельщиков, в корне отличалось от того, что реально происходило на улицах. В интернете люди проклинали девочку, даже если она просто обнялась на улице с иностранцем, поливали ее грязью. В реальности все просто рады друг друга видеть, счастливы от этой атмосферы, веселятся и относятся к окружающим дружелюбно, и я не вижу в этом похабного подтекста. Я с удовольствием знакомилась с иностранцами, хотя мне не нужны были их деньги или секс на одну ночь. Было интересно пообщаться с людьми другой культуры, и лучшего времени для этого, чем такое крупное международное событие, не придумаешь. Мне искренне жаль диванных комментаторов, большая часть из которых мужчины, живущие в нашей стране. Если вы думаете, что можете пристыдить кого-то своими глупыми оскорблениями и сексистскими шутками, то это не так. На вашем фоне иностранные болельщики станут для наших девушек еще привлекательней.

Это была самая страстная прелюдия в моей жизни

Евгения, 26 лет Я шла по улице, когда ко мне подошли двое парней арабской внешности. Это было сразу после матча России с Египтом. Один из парней спросил, говорю ли я по-английски, откуда иду. Он предложил поужинать где-нибудь, но я спешила домой поэтому отказалась. Он взял мой номер, и мы договорились еще увидеться. Али мне очень понравился: красивая улыбка, шикарное тело, очень ухоженный, борода — волосинка к волосинке. На следующий день у нас снова не получилось погулять, но он уже добавился ко мне в друзья в соцсетях. На его странице написано, что он актер, модель и есть много его безумно красивых фотографий. Я поняла, что если не начну действовать, то он может так и не написать. Начала выкладывать истории в интернет, чтобы привлечь его внимание, загружать фотографии. Это сработало — он написал, что соскучился и хочет встретиться. Предложила погулять и выпить кофе, но он сказал, что устал от прогулок и пригласил к себе на квартиру. Мы встретились в ресторане, поговорили, посмеялись. Али сказал:

Я по твоим глазам вижу, что ты очень добрый человек, поэтому мне захотелось увидеть тебя снова.

Когда шли по улице к нему, Али сразу взял меня за руку. Он сказал, что видит, как на меня смотрят другие мужчины, и хочет держать меня рядом, чтобы никто не забрал. Это было очень мило. Мы много смеялись, болтали, он был очень заботлив. Предупреждал, что впереди ступенька, переживал, не продует ли меня на ветру. С местными парнями я никогда не чувствовала себя так уютно. Потом мы пили чай у него в квартире, разговаривали. Постепенно перешли к объятиям и поцелуям и понеслось. Это была самая страстная прелюдия в моей жизни. В сексе он оказался таким же нежным и заботливым, как и на словах.

Я, как и многие девушки, переживаю из-за несовершенств во внешности, но Али мной искренне восхищался. Гладил каждый сантиметр тела, постоянно говорил, какая я красивая. Мы ничего не стеснялись и просто наслаждались друг другом. Утром я уехала, и больше мы не виделись. Перед отъездом он присылал мне фото из аэропорта и писал, что был счастлив меня встретить. Когда я шла к Али, то не переживала за свою безопасность. На этой случай я всегда оставляю подруге номер человека, с которым провожу вечер, и сообщаю, где мы будем. Что касается предрассудков других людей о том, что спать с первым встречным аморально и все такое — меня они не волнуют. Я свободная девушка, у которой несколько месяцев нет секса. Почему я не могу провести время с парнем, который мне понравился? Какая разница, иностранец он или россиянин. Наши парни все время чем-то недовольны, скучные, вялые, а здесь я встретила красивого, галантного, чуткого мужчину. Никакого корыстного расчета в моем случае не было. Все гнусные выводы о том, что русские девушки ищут на ЧМ иностранных мужей, мечтают свалить из страны, которые пишут в интернете и СМИ — полный бред. Уверена, что российские мужчины тоже знакомились с иностранными болельщицами, но их кто-то разве станет подозревать в выгоде?

Если ты сейчас с ним потусишь, возможно, вообще больше работать не придется

Ольга, 22 года

С компанией фанатов из Дубая я познакомилась случайно. Вечером мы с девочками шли с набережной на Невский через Марсово поле и неожиданно вышли прямо к фан-зоне. Там как раз закончился какой-то матч, поэтому пришлось идти в огромном потоке народа. Мы разговаривали и громко смеялись. В какой-то момент мне даже показалось, что я делаю это специально, чтобы привлечь чье-нибудь внимание. Потом мы услышали за спинами смех и непонятную речь. Обернулись — иностранцы, маленькие ростом, смешные, но такие милые! Они заговорили с нами, поняли, что стандартный набор английского у нас есть, а значит, можно пообщаться. Уже не помню, о чем говорили, но моего собеседника звали Азиз, и он был самым красивым из всех (их тоже было трое, как и нас). Азиз предложил где-нибудь затусить, но я отказалась, потому что на следующий день нужно было идти на работу, а вот девочки были не против. Пока мы шли, к нам присоединился русский парень, он был их переводчиком. Он стал тоже меня уговаривать погулять с ними, я настаивала на том, что мне утром на работу. И тут этот переводчик говорит:

Если ты сейчас с ним (с Азизом) потусишь, возможно, вообще больше работать не придется. Поверь мне, я с ними уже второй день, и всё в шоколаде.

И тут меня переклинило: бабки у них есть, значит можно весело провести время, а выспаться успею. Мы шли по Невскому все вместе и думали, куда зайти выпить. Моей подруге достался 40-летний мужик, который купил ей букет пионов. Как потом она призналась, им даже говорить было не о чем. Мы зашли в мое любимое заведение и взяли по тройной порции гранатового вина на вынос. Бармен был в шоке, когда забежали три русские девчонки, набрали вина, а какие-то дубайцы за них расплатились. Пошли гулять через дворцовую площадь, смотреть мосты, которые разводят под классическую музыку. По дороге разговорились, Азиз сказал, что ему очень нравится в Питере, он в восторге от людей, архитектуры, атмосферы, организации. Они приехали просто отдохнуть без всяких пошлых идей — во всяком случае, он так говорил. Акклиматизировались без проблем, только все время хотели спать из-за разницы во времени.

По дороге мы подписались друг на друга в Инстаграме. Судя по фото, парень он не бедный — дорогие машины, яхты и всё такое. Сказал, что у него свой отель, и если вдруг я когда-нибудь прилечу в Дубай, то он обязательно заселит меня в вип-номер. Я не очень в это поверила, конечно. Пока мы ждали развод мостов, на Неве собирались лодки и яхты, и он предложил прокатиться после. К тому времени мы с подругой уже жутко устали. Когда мосты открыли, мы просто сбежали под шумок, даже не попрощавшись. Позже я написала Азизу, что моей подруге стало плохо и пришлось срочно уйти. Поблагодарила за встречу и пожелала удачи. Мне понравилось, что они общались с нами очень позитивно и деликатно. Уговаривали вместе провести время, но не осуждали за отказ. Даже после того, как мы сбежали, Азиз написал, что рад познакомиться, и был очень любезен. Может, отчасти это связано с тем, что они в чужой стране и боятся вести себя вызывающе. Мне хочется думать, что и у себя на родине эти парни такие же вежливые.