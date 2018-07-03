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«Байкал» и «Багрузин» из Вологды вновь отправились в плавание
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«Байкал» и «Багрузин» из Вологды вновь отправились в плавание 

Вологда.рф 1 час назад
На двух теплоходах будут путешествовать по вологодским водоемам 20 воспитанников морского центра «Меридиан». Команда проведет на борту 12 дней. Вологжане преодолеют путь по р. Вологде до Устья-Кубенского и завершат поход в д. Шера Сокольского района. После чего отправятся в обратный путь.
Ребята распределились по 10 человек на один теплоход. Около 8 из 20 воспитанников совершают путешествие впервые. На борту ребята сдадут зачеты по тем предметам, которые изучали в течение года. Ждут юных моряков и вахты.
«У каждого участника похода вахты расписаны на каждый день. Они будут читать лоцманскую карту и отмечать в журнале те населенные пункты, мимо которых проследуют. Есть вахты в рулевой рубке, у рынды и на палубе. Помимо корабельных дел, курсантам предстоит сдать зачеты по такелажному делу, показать строевую подготовку и умения в завязывании морского узла, сборке-разборке автомата, знания устройства корабля», — рассказала начальник похода на теплоходе «Байкал» Марина Барановская.
Запланированы у ребят спортивные и развлекательные мероприятия на суше. А при условии хорошей погоды курсанты смогут показать свои умения в плавании.
Напомним, первый в этом году поход прошел в середине июня. Тогда 12 воспитанников морского центра совершили путешествие на теплоходе «Байкал».
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