Способы борьбы с плесенью в швах плитки

Многие владельцы квартир в качестве финишного облицовочного покрытия определенных помещений выбирают керамическую плитку. Это практичный и эстетичный материал, не требующий тщательного ухода, сохраняющий свои прочностные характеристики в течение длительного времени. Если не ронять на него тяжелые предметы с острыми углами и усиленно не царапать, то никаких проблем в эксплуатации не будет. Однако существует другая опасность: забивающаяся между стыками панелей грязь, которую сложно вычистить, и появление зловредных микроорганизмов, таких, как плесень, грибки.

Плесень — весьма коварная вещь, которая нередко образуется в теплых помещениях с повышенной влажностью, особенно ее появлению подвержены кухня и ванная комната. Помимо неприятных внешних воздействий, она оказывает крайне негативное влияние на строительные материалы и на здоровье человека.

Плесень проникает в организм человека как через прямой контакт с кожей, так и через дыхательную и кровеносную систему, вызывая ряд тяжелых заболеваний. Особенно подвержены ее воздействию пожилые люди, дети и люди с ослабленной иммунной системой. Соответственно, от плесени следует избавляться в наикратчайшие сроки. Чтобы принять меры, которые окажутся эффективными, и предотвратить дальнейшее развитие грибков, важно определить причину их возникновения.

Существует несколько основных причин:

— плохая система вентиляции.

Если система работает правильно, то потоки воздуха, циркулирующие по квартире или дому, не позволяют спорам зацепиться за поверхность стен; также они удаляют излишки влаги из помещения. Но даже в случае качественной работы вентиляции в углах квартиры движение воздуха ограничено, поэтому нередко плесень начинает свое существование именно там, распространяясь дальше по всему периметру комнаты.

— плохое состояние водопроводной канализации.

Влага начинает проникать вдоль прохода труб, и создает отличную среду для развития микроорганизмов.

— повышенная теплопроводность углов.

— промерзание наружных стен.

Чтобы избавиться от плесени раз и навсегда, необходимо, прежде всего, устранять причину ее возникновения. Существуют несколько способов привести в порядок внешний вид помещения, и очистить стыки между плитками от нежеланного «гостя».

Способ № 1:

Этот способ универсален тем, что одинаково хорошо искореняет плесень и прекрасно вычищает швы. Он доступен всем и чрезвычайно прост.

Для приготовления состава потребуется:

— 1 стакан горячей воды;

— 1 столовая ложна стирального порошка;

— 2.5 столовые ложки соды.

В горячую воду сначала добавляется сода, тщательно растворяется. После этого добавляется порошок в указанной пропорции, все компоненты перемешиваются до образования однородного раствора.

В полученный раствор окунают поролоновую губку или зубную щетку и обрабатывают пораженные поверхности. При аккуратном, но интенсивном воздействии, плесень и грязь полностью удалятся. Плесень, как правило, больше не появляется.

Способ № 2:

Применяется для эффективной борьбы с плесенью не только по отношению к кафельной плитке, но и на любых других поверхностях.

1. Обнаруженные зараженные участки весьма обильно смачивают водой. Это позволит изолировать споры грибка и предотвратить их «выброс» в окружающую среду.

2. Затем эти же участки обрабатывают специальными составами, которые сначала обезвреживают плесень, а затем «блокируют» ее в плане дальнейшего распространения. Лучше всего повторить обработку два или три раза. Состав наносят повторно лишь после полного высыхания предыдущего слоя.

3. При помощи губки, металлической щетки или скребка грибок счищают. Если плесень проникла глубоко в пористый материал, то его пораженный фрагмент следует полностью удалить, а затем заменить на новый.

4. После всех указанных действий на обработанный участок следует нанести защитное покрытие длительного срока действия.

При проведении работ по удалению плесени и грибка следует не забывать про меры безопасности, так как некоторые виды этих организмов весьма токсичны.

Обязательно используйте средства индивидуальной защиты, чтобы избежать случайного контакта с вредными веществами: перчатки и маска (или респиратор) помогут вам в этом. Они предотвратят проникновение паров химии и спор плесени в легкие.

Кроме того, следует как можно обильнее проветривать помещение, в котором проводятся работы. После завершения всех мероприятий желательно не пользоваться комнатой в течение 48-72 двух часов, при этом обеспечив ей прекрасную вентиляцию, чтобы дать специальным составам и остаткам плесени «улетучиться».

Существуют также «народные средства», помогающие в борьбе с плесенью:

— отбеливатель.

Дело в том, что основное активное вещество в нем — гипохлорит натрия, который уничтожает плесень и ее споры. Швы между плиткой в ванной прекрасно можно прочистить с его помощью. Обязательно нужно не забыть надеть перчатки и обеспечить качественное проветривание помещения.

— перекись водорода.

Хороша тем, что продается в любой аптеке, является антибактериальным и противогрибковым средством, не токсична и не имеет неприятного запаха.

— нашатырный спирт.

Чтобы очистить межплиточные швы нашатырным спиртом, нужно смешать его с водой в пропорции 1:1, и нанести раствор на плоскость. После этого оставляют помещение на несколько часов в состоянии покоя, затем поверхность промывают.