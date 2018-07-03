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Будь в тренде — носи кокошник. Иностранцы скупают старинные головные уборы в Нижнем Новгороде
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Будь в тренде — носи кокошник. Иностранцы скупают старинные головные уборы в Нижнем Новгороде 

nn.ru 58 минут назад
Фото: nn.ru
Старинный русский головной убор — кокошник — сейчас на волне популярности. Во время матча ЧМ-2018 по футболу между Россией и Испанией на несколько секунд в кадр попало трио болельщиков страстно жующих хот-доги. Два мужчины и женщина в кокошниках и с флагами обеих стран на щеках в ответственный момент матча решили перекусить. В итоге они стали интернет-мемами, про них сочиняют шутки, создают пародии.
— Волна популярности действительно нахлынула. У нас постоянный ассортимент и к нему относятся достаточно спокойно, но в связи с ЧМ-2018 по футболу, иностранным гостям стала очень интересна наша культура, они охотно покупают сувениры, фотографируются. Русская культура стала своеобразным трендом, — рассказывает директор магазина «Русские сувениры» Ольга Фомичева.
Троица в кокошниках еще больше подогрела этот интерес. Особенно иностранцы активно интересуются национальным костюмом и головными уборами. Многие специально просят у продавца труднопроизносимый «кокошник».
Продавцы рассказывают иностранцам, что кокошники носили на Руси издревле, в разных деревнях и селах они различались по цвету и форме. Девочки носили более простые варианты уборов, молодые девушки на выданье подчеркивали кокошником красоту косы, а замужние девушки наоборот прятали волосы в закрытый кокошник.
— Но главный символ России для иностранных гостей по-прежнему матрешка. Они за ними приходят, все знают, что это бабушка. Обязательно узнают, сколько штук в каждой, — добавляет Ольга. — Бывают забавные случаи. Например, даже на английском мы не смогли объяснить иностранцу, кто такой колобок. Он матрешку с изображением колобка все равно купил, но так и не понял, что за тесто, о чем речь, почему хлеб катится и зачем у него глаза…
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