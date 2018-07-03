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В историко-художественном музее появился янтарный корабль
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В историко-художественном музее появился янтарный корабль 

Вести Калининград 54 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Его сделали в рамках проекта янтарный калейдоскоп при поддержке регионального правительства. Таким образом, школьники со всей области осваивают азы работы ювелиров.
Над парусником в течение полугода работали десять ребят, в основе корабль с герба Калининграда. Трудились юные мастера под руководством Людмилы Высоцкой. Художница накануне прославилась тем, что после победы сборной России над Испанией изготовила фигуру Игоря Акинфеева, отбивающего пенальти.
Людмила Высоцкая, художник:
— Кораблик получилось делать сложно, потому, что всё-таки работа за станками. Она требует усидчивости, внимания, терпения и трудолюбия. Большая радость приветствовали нас всех, потому что детки делали это с любовью. У всех все получилось, но были, какие— то сложности помогали, всё-таки мы старшие коллеги.
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