В историко-художественном музее появился янтарный корабль

Его сделали в рамках проекта янтарный калейдоскоп при поддержке регионального правительства. Таким образом, школьники со всей области осваивают азы работы ювелиров.

Над парусником в течение полугода работали десять ребят, в основе корабль с герба Калининграда. Трудились юные мастера под руководством Людмилы Высоцкой. Художница накануне прославилась тем, что после победы сборной России над Испанией изготовила фигуру Игоря Акинфеева , отбивающего пенальти.

Людмила Высоцкая, художник:

— Кораблик получилось делать сложно, потому, что всё-таки работа за станками. Она требует усидчивости, внимания, терпения и трудолюбия. Большая радость приветствовали нас всех, потому что детки делали это с любовью. У всех все получилось, но были, какие— то сложности помогали, всё-таки мы старшие коллеги.