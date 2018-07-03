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Вешняковцы научились управлять катамараном
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Вешняковцы научились управлять катамараном 

Управа района Вешняки 50 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Школьники из Вешняков стали участниками специальной программы для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, которая носит название «Детский Пара-Парус».
Учащиеся Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 несколько дней провели на Волге. Они живали в палаточном кемпинге и с помощью родителей учились правильно ходить под парусом. А еще ребятам показали, как нужно управлять катамараном.
Юным вешняковцам помогали опытные инструкторы. Каждый начинающий покоритель водных просторов получил комплект снаряжения, начиная от командного тента и заканчивая аптечкой. И, конечно же, все участники программы были обеспечены спасательными жилетами и рациями.
Администрация школы выражает благодарность Елене Говориной за отличный отдых детей.
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