Вешняковцы научились управлять катамараном

Школьники из Вешняков стали участниками специальной программы для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, которая носит название «Детский Пара-Парус».

Учащиеся Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 несколько дней провели на Волге. Они живали в палаточном кемпинге и с помощью родителей учились правильно ходить под парусом. А еще ребятам показали, как нужно управлять катамараном.

Юным вешняковцам помогали опытные инструкторы. Каждый начинающий покоритель водных просторов получил комплект снаряжения, начиная от командного тента и заканчивая аптечкой. И, конечно же, все участники программы были обеспечены спасательными жилетами и рациями.

Администрация школы выражает благодарность Елене Говориной за отличный отдых детей.