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«Как мы без него жили»: Екатерина Стриженова не нарадуется на новорожденного внука
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«Как мы без него жили»: Екатерина Стриженова не нарадуется на новорожденного внука 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В этом году в семье Екатерины и Александра Стриженовых произошло множество радостных событий. В апреле их старшая дочь Анастасия родила первенца — сына Петю. Девушка живет в Нью-Йорке со своим мужем, но недавно повидалась с родными и показала трогательное фото малыша с его дедушкой. В этом году также окончила школу младшая наследница телеведущей 17-летняя Александра.
Екатерина не может нарадоваться на новорожденного внука. Сегодня она показала новое фото с Петей. В кадре телеведущая позирует со старшей дочерью, которая держит на руках малыша. «Петру Петровичу 3 месяца! Даже не знаю, как мы без него жили!», — написала она. Поклонники стали бурно обсуждать снимок. Одни отметили, что Стриженова выглядит моложе своих лет и ее сложно назвать бабушкой. Другие уже видят в маленьком Петре черты лица его знаменитого дедушки.
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"Две подружки! Ну кто произнесет слово «бабушка»?", «Какие вы красивые! Все трое», «На дедушку похож», «Ой, какой лапочка, здоровья ему. А маме сил и терпения», — прокомментировали фото подписчики. Дочь Стриженовой уже вышла из декретного отпуска и вернулась к работе. За сыном ей помогает присматривать супруг. Добавим, что сестра Анастасии очень рада тому, что у нее появился племянник. Недавно Александра призналась, что ее выбрали на роль крестной матери для мальчика.
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