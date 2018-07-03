«Я женат на германской нации!»: какие отношения были у Гитлера с Евой Браун

Наверное, Ева Браун так и осталась бы никому не известной, если бы не ее связь с Адольфом Гитлером, который в конце концов сделал ее своей женой. Их отношения с самого начала выглядели странными и вряд ли привели бы к браку, если бы не обстоятельства…

Роман с фюрером

О личной жизни фюрера ходят самые разнообразные слухи, но никто не знает, какой она была на самом деле. У женщин Гитлер пользовался популярностью, однако отношения с ним заканчивались для многих плачевно. Например, некая Сюзи Липтауэр после ночи с Адольфом повесилась. Немецкая киноактриса Рената Мюллер рассказывала, что фюрер в процессе интимных утех требовал, чтобы она избивала его и пинала ногами. Она тоже кончила плохо — выбросилась из окна гостиницы.

Известно, что у Гитлера был роман с собственной племянницей — Гели Раубаль. Та также признавалась, что любовник принуждает ее к чудовищным вещам. И с ней случилось несчастье: по официальной версии, девушка застрелилась.

Не исключено, что всем этим дамам «помогли» уйти из жизни, чтобы не распускали язык. Сегодня существует множество свидетельств по поводу того, что Гитлер страдал разнообразными отклонениями. Его считали импотентом, гомосексуалистом, садомазохистом… Сложно представить себе, что могло выпасть на долю женщины, которая продержалась рядом с ним столько лет.

«Неромантическое» знакомство

Ева Анна Паула Браун была обычной девушкой из мюнхенской мелкобуржуазной семьи. С Гитлером Ева познакомилась в октябре 1929 года в фотоателье, принадлежавшем национал-социалисту Генриху Гофману, где она трудилась лаборанткой. Адольфу в то время было 40 лет, ей — 17. Он принялся оказывать симпатичной сотруднице фотоателье знаки внимания: делал комплименты, дарил цветы и небольшие подарки, приглашал на обеды и пикники, в кино или театр…

Ева с самого начала рассматривала Гитлера как потенциального жениха и даже говорила подругам, что добьется его женитьбы на ней. А вот будущий фюрер в то время и не помышлял ни о каких серьезных отношениях. Ему нравилось находиться в компании прелестной юной девушки, однако он не собирался заводить с ней роман. Работодатель Браун — Генрих Гофман — в своих мемуарах, опубликованных в 1955 году, даже назвал знакомство Гитлера и Евы «чрезвычайно неромантическим». Товарищам по партии Гитлер не раз говорил, что его не интересуют ни личная жизнь, ни вступление в брак. «Я женат на германской нации!» — заявлял он.

Любовь и две попытки самоубийства

До сих пор точно неизвестно, когда отношения в паре из платонических стали близкими. Дочь Генриха Гофмана Генриетта считала, что это могло произойти зимой 1931-1932 года. Но так или иначе, отношения, по-видимому, развивались не так, как хотелось бы Еве, и она попыталась застрелиться. По одной из версий, это случилось в квартире Браунов на Гогенцоллернштрассе в ночь с 10 на 11 августа 1932 года, по другой — в ночь с 1 на 2 ноября того же года. Еву нашла старшая сестра Ильза. Девушку отправили в больницу, где ей удалили пулю, застрявшую в шее рядом с сонной артерией. На следующий день из Берлина вернулся Гитлер, который, навестив Еву в больнице, пообещал заботиться о «бедном дитяти», чтобы такого больше не повторилось. Этот поступок любовницы убедил фюрера в ее искренних чувствах.

Тем не менее, о том, какие отношения связывают Гитлера с Евой Браун, знали лишь в его ближайшем окружении. Став рейхсканцлером, Гитлер не забрал Еву с собой в Берлин. Он часто приезжал в Мюнхен, и тогда Ева всякий раз навещала его в квартире на Принцрегентенплац. Иногда она оставалась ночевать. Также они ходили вместе обедать. Время от времени Адольф приглашал возлюбленную в свой загородный дом в Оберзальцберге. Но на людях любовники всегда держали дистанцию и скрывали свои отношения. Хотя ночи проводили в одной спальне.

Гитлер мог уехать не попрощавшись, намекнуть на грядущее свидание и оставить Еву напрасно ждать телефонного звонка… 29 апреля 1935 года она записала в дневнике: «Любовь в данный момент вычеркнута из его программы».

В мае того же года Браун совершила вторую попытку самоубийства. На этот раз она приняла снотворное. К счастью, доза оказалась не смертельной, что впоследствии породило версию об инсценировке суицида.

Гитлер, узнав о неудавшемся самоубийстве, снял для любовницы квартиру и разрешил присутствовать на некоторых официальных мероприятиях.

Смерть в бункере

В начале 1939 года Ева переехала в Берлин. Ей были предоставлены апартаменты в рейхсканцелярии, примыкавшие к библиотеке Гитлера, а затем дом в Берхгофе. Но вместе любовников видели редко. Посторонним Браун представляли «личным секретарем» фюрера.

Все изменилось весной 1945 года. В марте Ева вопреки приказу фюрера приехала из Берхгофа в Берлин и поселилась в бункере под рейхсканцелярией. 20 апреля фюрер в кругу приближенных в последний раз отпраздновал свой день рождения. В ночь на 29 апреля 1945 года Адольф и Ева сочетались браком. Обряд бракосочетания провел чиновник управления гауляйтера Берлина Адольф Вагнер. [С-BLOCK]

30 апреля, после того как стало известно о приближении русских войск, все было предрешено. Около трех часов дня чета Гитлер попрощалась со всеми приближенными и обслугой и удалилась в кабинет фюрера. Оба раздавили ампулы с цианистым калием.

Лишь после гибели фюрера многие немцы с удивлением узнали о том, что у него была возлюбленная, на которой он перед смертью женился. Даже представители британской разведки считали Еву Браун всего лишь одной из его секретарш. Впрочем, в судьбе этой женщины присутствуют одни сплошные «если бы». Если бы она не захотела любви Гитлера, то, вероятно, осталась бы для него просто приятельницей. Если бы не совершила две попытки самоубийства, то их отношения, вероятно, постепенно сошли бы на нет. Если бы Гитлер не потерпел крах во Второй мировой войне, то он, возможно, никогда не женился бы на ней. А если бы они вообще не встретились, то, наверное, Ева Браун осталась бы жива…