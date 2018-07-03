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Беременная Анастасия Шубская расстроилась из-за ошибки журналистов
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Беременная Анастасия Шубская расстроилась из-за ошибки журналистов 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
Поклонники Анастасии Шубской и Александра Овечкина всерьез взволнованы прилетом пары в Москву. Как выяснилось, очаровательная девушка просто не смогла пропустить премьеру последнего фильма своей матери. Впрочем, далеко не все уверены в том, что младшая дочь Глаголевой присутствовала на показе.
Осталось совсем немного времени до того чудесного момента, как Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые станут родителями. Пара долго скрывала беременность и едва ли их поклонники точно смогут сказать на каком сроке младшая дочь Веры Глаголевой. Ясно одно, срок немалый и лететь из Штатов в Россию уже довольно рискованно. Впрочем, ни Анастасию, ни ее супруга это обстоятельство, похоже, не смутило, ведь на днях в Москве состоялась премьера последнего фильма потрясающей актрисы и режиссера Веры Глаголевой.
«Состоялся показ последнего фильма нашей мамы — «Не чужие», — лаконично написала в своем микроблоге Анастасия. Кроме того, девушка добавила в публикацию еще и небольшой отрывок статьи, в которой говорилось, что ее на мероприятии, ставшем еще и данью памяти, не было. «Комментировать данную статью, не вижу смысла, скажу только, что это низко и крайне непрофессионально!», — высказалась насчет заметки Шубская. Поклонники поспешили напомнить супруге Овечкина о вреде переживаний в ее положении и посоветовали легче относиться к данного рода инцидентам. Хотя, многие интернет-пользователи разделили негодование Анастасии, ведь далеко не каждая женщина отважилась бы на такой долгий перелет в ее положении.
«Настя, не обращайте внимания на различные высказывания! Сейчас самое важное для Вас — Ваш будущий ребёнок и муж!» «Настенька, Вы главное не нервничайте! Вам нельзя сейчас» «Не обращайте внимание. Светлая память вашей маме, она была прекрасной актрисой и режиссёром» «Ни в коем случае не обращать внимания, Вера бы ни придала этому значения, а Вы дочь ее и добра Вам, Настя!» Напомним, что 16 августа 2017 года на 61-ом году жизни скончалась потрясающая актриса и талантливый режиссер Вера Глаголева. Ее младшая дочь Анастасия Шубская в тот момент только отметила свадьбу с хоккеистом Александром Овечкиным, и многие поклонники упрекали ее в том, что она не достаточно сорбит о матери. Прошло немало времени, но, видимо, даже несмотря на беременность девушки, упреки в ее адрес будут звучать еще долго.
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