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Линдси Лохан отправила философское послание
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Линдси Лохан отправила философское послание 

Клео.Ру 41 минуту назад
Фото: Клео.Ру
Линдси Лохан (Lindsay Lohan) 2 июля отметила 32-летие. В честь дня рождения актриса обратилась к своим поклонникам с философским посланием.
Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)
2 Июл 2018 в 2:12 PDT  Актриса воспользовалась случаем, чтобы выложить в Insta свою фотографию в детском возрасте. В комментарии к снимку Линдси написала: «Когда все в жизни мешает тебе двигаться вперед, только в глазах маленькой девочки, которой ты когда-то была, можно найти силы для того, чтобы продолжать движение».
Ранее актриса получила лучший подарок на день рождения — ее сестра Алиана Лохан приехала к ней на греческий остров Миконос. Звезда выложила видео, где они играют в мяч в море, и написала: «Лучший подарок на мой день рождения — неожиданное появление сестры на Миконосе».
Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)
1 Июл 2018 в 6:05 PDT  В свое время Линдси считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Она побывала пьяной за рулем, в тюрьме и на общественных работах. Потом звезда взяла себя в руки. Недавно Линдси заявила в интервью изданию New York Times о том, что она изменилась и к прошлому возврата нет.
В прошлом году Линдси переехала в Дубай, и там ей нравится жить больше, чем в Америке. Она считает это государство самым безопасным местом. «Теперь мне не нужно включать новости и смотреть на Кардашян. Мне больше вообще ничего не нужно. Я выбираю то, что хочу видеть и как хочу жить», — заявила Лохан.
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