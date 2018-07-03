Принципы выбора и установки бойлера в малогабаритной ванной комнате

Лето — прекрасная теплая пора, которая характеризуется, к сожалению, не только лишь наличием солнца и общим позитивным настроем, но также повышенным содержанием пыли в воздухе и нередко — чрезмерно жаркой погодой. При этом во многих городах до сих пор сохраняется практика отключения горячей воды в профилактических целях на срок от нескольких дней до нескольких недель, что, безусловно, создает определенные неудобства всем желающим освежиться после тяжелого рабочего дня в душном офисе или на производстве. Хорошо, что в современном мире прогресс зашел достаточно далеко, и существует прекрасное решение подобной проблемы — установка бойлера.

Бойлер представляет собой прибор для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения. В магазинах представлено множество разных моделей, причем, визуально они не сильно отличаются друг от друга. Большинство из них имеют прямоугольную или цилиндрическую форму, преобладающие цвета — белый и металлический, а на передней панели размещается ручка регулировки температуры или кнопки управления.

При выборе конкретного аппарата следует ориентироваться не столько на его внешний вид, сколько на технические данные.

Системы нагрева воды различаются по принципу действия, и бывают трех типов:

— накопительные;

— проточные;

— проточно-накопительные.

Накопительные водонагреватели обычно имеют большие габариты (есть модели с объемом бака до 500 литров). Работают они от розетки с напряжением 220 Вольт, энергии почти не расходуют.

Обычно в городских квартирах используют приборы с объемом бака от 10 до 150 литров — при выборе агрегата покупатели ориентируются на площадь своего жилья и количество проживающих в нем людей.

Данный вид бойлера представляет собой круглый или продолговатый бак, в котором располагается специальный элемент нагрева (так называемый ТЭН), к которому присоединен пульт управления температурой. Вода прогревается до нужного состояния и сохраняет тепло в течение некоторого времени (обычно это 2-3 часа). При снижении температуры включается автоматический режим подогрева, который обеспечивает встроенный термостат. На то, чтобы жидкость нагрелась, изначально потребуется некоторое время.

Выпускаются вертикальные и горизонтальные модели. Если вы проживаете в малогабаритной квартире, где каждый сантиметр свободного пространства особенно ценен, то имеет смысл приобрести «встраиваемый» бойлер. Его можно разместить, например, в нише под раковиной, тогда он не будет занимать отдельное место в ванной комнате или совмещенном санузле.

Проточные водонагреватели имеют небольшие размеры и способны мгновенно нагревать воду. Они бывают открытого и закрытого типов: первые могут снабжать горячей водой только одну водоразборную точку, а вторые — несколько.

Отличительная особенность их в том, что они обладают высокой мощностью (3 до 27 кВт). Соответственно, не всякая электропроводка выдержит подключение такого оборудования.

Проточно-накопительные водонагреватели хоть и имеют небольшую нагревательную емкость, но всё же не так компактны, как проточные приборы. В их конструкции имеется электрический нагревательный элемент, он коммутирует повышенную и пониженную мощность, благодаря чему соединяет в себе свойства накопительного и проточного оборудования.

После того, как вы выбрали подходящую модель водонагревателя, можно приступать к процессу ее установки. При отсутствии знаний и опыта в этой сфере настоятельно рекомендуется доверить эту работу специалисту, но, если вы обладаете достаточными навыками и уверены в своих силах, то можно попробовать справиться без привлечения сторонних лиц.

К каждой модели прилагается ряд документов:

— паспорт;

— описание установки;

— руководство по эксплуатации;

— схема установки прибора.

Внимательно изучите все инструкции и действуйте в соответствии с обозначенными в них указаниями.

Примерная схема установки бойлера выглядит следующим образом:

1. Первое, что нужно сделать — выбрать место для размещения бойлера. Ориентироваться следует на то, чтобы доступ к нему был свободным. Также проверьте состояние электропроводки в квартире и качество труб и стояков.

В малогабаритных квартирах (как с совмещенным, так и с раздельным санузлом) располагают водонагреватели, как правило, над унитазом.

2. Вам понадобятся следующие инструменты:

— дрель;

— рулетка;

— простой карандаш;

— ножницы для резки труб;

— газовый ключ;

— разводной ключ;

— перьевое сверло для керамической плитки.

3. Карандашом нужно нанести метки расположения бойлера, затем взять сверло и сделать два отверстия под анкеры для крепления аппарата.

4. После установки анкеров можно приступать к установке самого водонагревателя. Для этого с помощью специального пластикового винта бойлер выравнивается сзади по вертикали относительно стены.

5. Для подключения бойлера понадобятся пластиковые трубы. Лучше всего осуществлять подключение рядом со стояком. Подача воды в квартиру прекращается — для этого потребуется повернуть запорный вентиль. Затем открывается кран, и оставшаяся в нем вода спускается из труб.

6. Подключение начинается с врезания в основные трубы горячей и холодной воды двух тройников, затем устанавливают вентили на вход и выход бойлера. Вентили перекрывают и проверяют наличие воды.

7. В обязательном порядке устанавливают предохранительный клапан на подачу холодной и горячей воды в бойлер. Он нужен для того, чтобы из-за превышения давления, например, из бака не хлынул кипяток.

8. Далее приступают к креплению фитингов-переходников, которые устанавливают на подачу и выход воды из бойлера, и на вентили.

9. После фиксации фурнитуры берется труба, на которой следует отмерить необходимую длину, нужный кусок отрезается специальным инструментом. На трубу надевается специальная гайка, уплотнительное кольцо. Труба «сажается» на нужное место. Гайку фитинга при фиксации не нужно «перетягивать». Действовать следует крайне аккуратно.

10. Предпоследний этап — проверка качество установки труб бойлера. Емкость заполняется водой и смотрится, нет ли течи в местах соединения.

11. Финальный этап — подача питания через ТЭН. Для водонагревателя нужен отдельный выход для розетки, причем, обязательно с заземлением.

Если вы всё же сомневаетесь в правильности всех действий при самостоятельной установке бойлера, пригласите опытного специалиста, который проверит прибор и схемы его подключения. Поскольку речь идет об инженерных коммуникациях вашей квартиры и всего дома, имеет смысл лишний раз перестраховаться.