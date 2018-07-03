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«Балтика» арендовала у «Локомотива» полузащитника Касаева
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«Балтика» арендовала у «Локомотива» полузащитника Касаева 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев стал игроком «Балтики». Пресс-служба клуба из Калининграда сообщила об аренде 32-летнего россиянина.
Игрок будет выступать за «Балтикой» на правах аренды до окончания сезона-2018/2019. Алан уже успел открыть счет своим голам за «Балтику». Он реализовал пенальти, который сам же заработал в контрольном матче «Шинником» на сборе калининградского клуба в Минске.
В завершившемся сезоне Касаев провел два матча за «Локомотив» в РФПЛ, не отметившись в них результативными действиями.
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