«Балтика» арендовала у «Локомотива» полузащитника Касаева

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев стал игроком «Балтики». Пресс-служба клуба из Калининграда сообщила об аренде 32-летнего россиянина.

Игрок будет выступать за «Балтикой» на правах аренды до окончания сезона-2018/2019. Алан уже успел открыть счет своим голам за «Балтику». Он реализовал пенальти, который сам же заработал в контрольном матче «Шинником» на сборе калининградского клуба в Минске.

В завершившемся сезоне Касаев провел два матча за «Локомотив» в РФПЛ, не отметившись в них результативными действиями.