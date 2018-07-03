Ещё
Касаев отправился в аренду в клуб ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Касаев отправился в аренду в клуб ФНЛ 

LiveSport.Ru 1 час назад
Московский «Локомотив» отдал полузащитника Алана Касаева в аренду в калининградскую «Балтику».
Об этом сообщает официальный сайт «Балтики».
Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на один сезон — до конца сезона 2018-2019.
«Символично, что Алан уже успел открыть счет своим голам за «Балтику». Он реализовал пенальти, который сам же заработал в контрольном матче с ФК «Шинник» на сборе в Минске», — также говорится в сообщении.
Напомним, 32-летний Касаев играл за «Локомотив» с 2014 года и в прошлом сезоне стал с московским клубом чемпионом России. Кроме того, хавбек выигрывал этот титул в 2009 году с «Рубином».
LiveSport.Ru: последние новости
«Ливерпуль» подписал двоюродного брата Джеррарда В НБА определен потолок зарплат на следующий сезон Андерссон: Злорадства от вылета Германии нет
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини66
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол8
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа52
Модели с неоднозначной внешностью1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение