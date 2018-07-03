Касаев отправился в аренду в клуб ФНЛ

Московский «Локомотив» отдал полузащитника Алана Касаева в аренду в калининградскую «Балтику».

Об этом сообщает официальный сайт «Балтики».

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на один сезон — до конца сезона 2018-2019.

«Символично, что Алан уже успел открыть счет своим голам за «Балтику». Он реализовал пенальти, который сам же заработал в контрольном матче с ФК «Шинник» на сборе в Минске», — также говорится в сообщении.

Напомним, 32-летний Касаев играл за «Локомотив» с 2014 года и в прошлом сезоне стал с московским клубом чемпионом России. Кроме того, хавбек выигрывал этот титул в 2009 году с «Рубином».