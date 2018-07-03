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Неожиданно: бывший парень Даши Клюкиной собрался на проект «Замуж за Бузову»
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Неожиданно: бывший парень Даши Клюкиной собрался на проект «Замуж за Бузову» 

Peopletalk 34 минуты назад
Фото: Peopletalk
После финала шоу «Холостяк» с Егором Кридом (24) победительница проекта Дарья Клюкина (24) стала настоящей звездой Instagram (у неё аж 2,4 миллионов подписчиков).
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Оказалось, что её бывший парень Сергей Наумов решил не отставать и тоже попробовать построить отношения на проекте «Замуж за Бузову». Как думаешь, у них что-то получится с Олей?
Напомним, с Сергеем Даша встречалась до того, как пойти на шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым. Но, поняв, что с Ильёй у них ничего не выйдет, Даша вернулась к бывшему парню. Правда, потом они опять расстались, и Даша опять отправилась на проект. Несмотря на то, что она победила, фанаты уверены, что Даша с Егором не вместе: на вечеринках они не здороваются, и на свой день рождения Крид Клюкину не пригласил.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-byvshij-paren-dashi-klyukinoj-sobralsya-na-proekt-zamuzh-za-buzovu/
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