Неожиданно: бывший парень Даши Клюкиной собрался на проект «Замуж за Бузову»

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Оказалось, что её бывший парень Сергей Наумов решил не отставать и тоже попробовать построить отношения на проекте «Замуж за Бузову». Как думаешь, у них что-то получится с Олей?

Напомним, с Сергеем Даша встречалась до того, как пойти на шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым. Но, поняв, что с Ильёй у них ничего не выйдет, Даша вернулась к бывшему парню. Правда, потом они опять расстались, и Даша опять отправилась на проект. Несмотря на то, что она победила, фанаты уверены, что Даша с Егором не вместе: на вечеринках они не здороваются, и на свой день рождения Крид Клюкину не пригласил.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-byvshij-paren-dashi-klyukinoj-sobralsya-na-proekt-zamuzh-za-buzovu/