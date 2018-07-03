Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой из-за нежелания заводить детей

В конце мая музыкант Сергей Шнуров и его жена Матильда Шнурова объявили, что разводятся. Они прожили в браке восемь лет, однако так и не стали родителями. Согласно последним разговорам, именно это могло стать причиной разрыва — Матильда якобы хотела пополнения в семье, а Сергею было достаточно двоих взрослых детей от предыдущих отношений.

Друг семьи Шнуровых заявил « Экспресс-газете », что «главная причина развода — неспособность Сергея сделать жену счастливой. За восемь лет брака она так и не стала матерью, хотя многие знают, что очень хотела». Ссылаясь на бывшего бойфренда Матильды Дмитрия Михеева , издание сообщает, она якобы хотела именно сына и даже придумала ему имя — Савелий.

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29 Янв 2018 в 11:02 PST Для 31-летней Матильды этот брак был первым. А вот 45-летний лидер группы «Ленинград» был женат дважды. Первая жена Мария Исмагилова родила дочь Серафиму, которой 24 года, а вторая — сына Аполлона, ему уже 18.

Ранее основной причиной распада третьего брака Шнурова, с Матильдой, называли его разгульный образ жизни. Сама Матильда опровергла все догадки поклонников, сделав эмоциональный пост: «Жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя свое любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а слепые не видят его в этот момент».