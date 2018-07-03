Сабантуй удивит южноуральцев лапшой

Стали известны подробности программы традиционного сабантуя, который будут отмечать в ближайшие выходные в Троицком районе Челябинской области. На поле появятся сразу три поселения: татарское, башкирское и казахское. Посетители смогут сравнить жилище и быт, попробовать национальные блюда коренных народов Южного Урала. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

Главное новшество программы — отсутствие конных скачек.

«Скачек в этом году не будет. В качестве компенсации областной Дом дружбы народов организует сразу два новых конкурсах. Конкурс «Лучшая пряха сабантуя» соберет мастериц, которые продолжают традиции предков. Второй конкурс для поварих и знатоков национальной кухни. За полчаса участникам нужно будет приготовить домашнюю лапшу. Продукты мы предоставляем, каждая делает лапшу по своему рецепту. Оценивать будем по двум критериям: кто быстрее справится с заданием и чья лапша будет тоньше», — пояснили в минкульте

Напомним, сабантуй состоится в Троицком районе 7 июля.