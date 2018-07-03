Ещё
Сабантуй удивит южноуральцев лапшой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сабантуй удивит южноуральцев лапшой 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Стали известны подробности программы традиционного сабантуя, который будут отмечать в ближайшие выходные в Троицком районе Челябинской области. На поле появятся сразу три поселения: татарское, башкирское и казахское. Посетители смогут сравнить жилище и быт, попробовать национальные блюда коренных народов Южного Урала. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.
Главное новшество программы — отсутствие конных скачек.
«Скачек в этом году не будет. В качестве компенсации областной Дом дружбы народов организует сразу два новых конкурсах. Конкурс «Лучшая пряха сабантуя» соберет мастериц, которые продолжают традиции предков. Второй конкурс для поварих и знатоков национальной кухни. За полчаса участникам нужно будет приготовить домашнюю лапшу. Продукты мы предоставляем, каждая делает лапшу по своему рецепту. Оценивать будем по двум критериям: кто быстрее справится с заданием и чья лапша будет тоньше», — пояснили в минкульте.
Напомним, сабантуй состоится в Троицком районе 7 июля.
АиФ: последние новости
«Дом.ru Бизнес» предлагает новые возможности для корпоративных клиентов Экс-гаишника из Челябинска осудили за торговлю наркотиками Мальчик и мужчина утонули в реках Курганской области
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини66
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол8
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа52
Модели с неоднозначной внешностью1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение