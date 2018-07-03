Центр Перекресток

«Перекресток» — это команда специалистов: психологов, социальных работников, вожатых лагерей, ведущих подросткового клуба, педагогов, организаторов туристических походов. Центр много лет работает с детьми, подростками и их окружением. Свою миссию сотрудники центра видят в помощи и поддержке подрастающего поколения в процессе развития и взросления через практики социально-психологической работы с подростками, родителями и специалистами, основанные на ценностях уважения и партнерства, принятия каждого человека, развития осознанного и ответственного отношения к жизни.

Центр предпочитает системный подход, поэтому его услуги распространяются как на самих подростков, так и на их родителей, специалистов, включенных в ситуацию подростка, и сверстников, которые в ней участвуют.

Деятельность осуществляется по трем направлениям:

— работа со школами

— индивидуальная и групповая психологическая работа

— просветительская работа и обучение специалистов

Центр не является местом в прямом смысле этого слова. Команда состоит из частно практикующих специалистов, которые принимают в разных местах, поэтому сюда нельзя зайти и посмотреть, как идет работа. Нужно звонить или писать, узнавать о текущих проектах и договариваться о консультации.