В деле Вадима Казаченко появился подстрекатель

Юрист Екатерина Гордон рассказала НСН, почему жена певца отозвала иск о признании мужа недееспособным.

В Гагаринском суде Москвы состоялось закрытое заседание по делу певца Вадима Казаченко , в ходе которого представители его жены требовали признать артиста недееспособным. Поводом к тому послужило его нападение на супругу в здании суда на предыдущем заседании.

Юрист и правозащитник Екатерина Гордон, представляющая интересы супруги Вадима Казаченко, Ольги рассказала НСН о новом повороте в скандальном деле. По её словам, певец признался в намеренном нападении на супругу и назвал имя своего подстрекателя. Теперь защита Ольги Казаченко намерена добиваться уголовного преследования для артиста.

«Целью нашего иска было назначение судебно-психиатрической экспертизы, чтобы понять мотивы поведения Вадима Казаченко. Мы получили в ходе заседания ответы — он под протокол рассказал, что всё это совершалось им умышленно, и он даже назвал фамилию человека, который его к этому подстрекал. И мы забрали иск о признании его недееспособным, потому что поняли, к своему ужасу, что речь идёт о масштабном уголовном преступлении. По этому поводу будут составлены соответствующие иски. Пока мы не получили протоколы, поэтому более конкретную информацию сообщим в ближайшее время», — заявила правозащитница.

Гордон лишит певца Казаченко звания Заслуженного артиста Раскрыть имя подстрекателя пока невозможно, так как заседание суда проходило в закрытом режиме, и сейчас нельзя разглашать все нюансы, отметила Гордон. Статья, по которой будет идти дальнейшее судебное разбирательство, пока не определена, но речь пойдёт о подстрекательстве к совершению преступления.

«Как минимум, это подстрекательство к хулиганству. Сейчас мы будем изучать всё сказанное Вадимом. Ольгу повергло в шок то, что с целью какой-то своей выгоды он мог использовать её, ребёнка, устраивать акты физического воздействия», — сообщила юрист.

У Вадима Казаченко заподозрили шизофрению Ранее Екатерина Гордон рассказала в эфире НСН о том, как сторона защиты супруги Казаченко планирует лишить её мужа звания Заслуженного артиста РФ. Напомним, конфликт семейной пары длится уже более полутора лет, публичное его освещение началось, когда беременная Ольга появилась в студии «Пусть говорят» и рассказала, как муж решил её бросить с ребёнком. На данный момент большинство судов Вадимом Казаченко проиграно. Так, было отменено решение суда, обязывающее супругу певца вернуть ему миллион рублей, перечисленный ей во время их совместной жизни. Позже артист набросился на супругу в здании суда и попытался душить.