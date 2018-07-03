Виниры, брекеты и не только: как звезды добиваются голливудской улыбки

Марина Иванкова, заведующая стоматологическим отделением государственной клиники

Кто не мечтает о красивой улыбке? А если ваша работа связана с кино и телевидением, то у вас нет выбора. Стоматолог Марина Иванкова рассказывает, на что знаменитостям приходится идти ради белоснежных и ровных зубов.

блогер, экс-участница проекта «Дом-2»

Экс-участница «Дома-2» никогда не боялась экспериментов: губы, грудь, цвет волос… Ну и куда без голливудской улыбки, если ты все время на виду? Природа наградила Евгению неплохими зубами, однако цвет был немного тусклый. В итоге девушка последовала модному веянию и установила белоснежные керамические виниры. Такой яркий цвет придает улыбке ухоженный вид. Один винир стоит от 15 000 до 25 000 рублей.

футболист

Из-за неровных зубов друзья в детстве не на шутку дразнили будущую звезду футбола. В юности у форварда был неправильный прикус и отсутствовал боковой резец. Впрочем, став за довольно короткий период одним из самых высокооплачиваемых спортсменов, Криштиану серьезно занялся собственным имиджем. Он исправил положение зубов при помощи ортодонтического лечения. Самый разумный выбор и в то же время самый щадящий метод улучшения улыбки. В процессе применяются безметалловые реставрации и восстанавливается эстетика. А после спортсмен сделал отбеливание. В московских клиниках цена данной процедуры составляет примерно 35 000 рублей.

дизайнер

Супруга футболиста тщательно следит за собственной внешностью. Родив троих сыновей, Мария не только не поправилась, напротив, сильно похудела. При любой возможности она демонстрирует тонкие ноги-«спички», которыми гордится. Разумеется, как любая современная женщина, Мария озаботилась и собственной улыбкой. Усовершенствовала ее с помощью керамических виниров оттенка Bleach 1 — это самый белый цвет, который используется при изготовлении непрямых реставраций. В итоге Мария выглядит как ожившая кукла Барби.

актер

Сейчас Том Круз — один из самых знаменитых актеров в мире. Его талант бесспорен. Однако в юности парню, мечтавшему попасть на экран, продюсеры наперебой отказывали, объясняя, что сначала нужно исправить проблемы с зубами, а затем покорять Голливуд. К 20 годам во рту будущей звезды было полно пломб, да и сами зубы не отличались ровностью. К каким методам только не прибегал Том… Мало кто знает, но Крузу до сорока лет пришлось носить брекеты, которые он снимал лишь на период съемок. Но даже это не помогло окончательно избавиться от асимметрии положения зубов относительно центральной линии. Вижу смещение косметического центра. Ситуацию спасли искусственные коронки. Стоимость одной единицы начинается от 50 000 рублей. Качественно изготовленные реставрации делают улыбку эффектной. А смещение косметического центра может увидеть только профессионал при тщательном рассмотрении.

певица

Кристина, как и многие российские знаменитости, находится в тренде. С возрастом ее зубы поменяли цвет и утратили анатомическую форму. В результате она установила модные сейчас керамические виниры (от 15 000 до 35 000 рублей за единицу). Получилось красиво и естественно.

певица

Поп-королева следит абсолютно за всем. Благодаря постоянным тренировкам в 59 лет Мадонна имеет фигуру молодой девушки. Улыбка певицы тоже хороша. Конечно, тут имеют место быть и коронки, и отбеливание, но все в пределах разумного. Радует, что звезда не стала устранять врожденную изюминку — диастему, или, совсем по-простому, щербинку. Чего только не делала Мэдж — украшала зубы золотом и бриллиантами, но от «щели» не избавилась. Что похвально!

актер

Иван никогда не скрывал, что природа наградила его плохими зубами. К тому же артист не следил за полостью рта должным образом. Причина проста: во времена его юности и молодости на эту тему не задумывались, а к стоматологу шли только в крайних случаях — когда умирали от боли… К счастью, теперь все изменилось. Стоматологические услуги находятся в открытом доступе. Перед съемками фильма «Царь» Охлобыстин специально сточил зубы, чтобы его герой выглядел более мерзко. По сюжету, он играет отрицательного персонажа. После выхода картины актер отправился к стоматологу и установил цельнокерамические коронки. Стоимость работы и материалов составляет от 50 000 рублей за зуб.

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