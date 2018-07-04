Опра Уинфри украсила обложку британского Vogue 

Британское издание Vogue представило новый августовский номер. Его главной героиней стала Опра Уинфри, американская ведущая и первая в истории темнокожая женщина-миллиардер. Автором снимка, украсившего обложку, выступил фото-дуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. Стилизовал съемки сам Эдвард Эннинфул, главный редактор Vogue UK. Ответственными за beauty-образы выступили стилисты Николь Мангрум и Малкольм Эдвардс и визажист Деррик Рутледж. Для фотографии обложки съемочная команда выбрала сшитое на заказ платье Stella McCartney цвета топленого молока и серьги с бриллиантами и изумрудами от итальянского ювелирного Дома Buccellati.
Интервью у телеведущей взяла известная писательница и журналистка Декка Айткенхед. В откровенной беседе они обсудили скачки в Аскоте, новую волну феминизма в Европе и Америке и появление Опры на королевской свадьбе Меган Маркл и принца Гарри 19 мая в Виндзоре. Не обошлось и без обсуждения политики. Напомним, вдохновляющая речь Опры на последней церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей в начале января в Лос-Анджелесе, была посвящена борьбе женщин за свои права и против сексуальных домогательств. После этого эмоционального выступления многие заговорили о возможности выдвижения Уинфри в качестве кандидата в президенты США.
В продаже свежий выпуск Vogue UK появится 6 июля.