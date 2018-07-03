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В Судаке нашли пропавшую девушку с нарушениями памяти
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В Судаке нашли пропавшую девушку с нарушениями памяти 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. В Судаке полицейские оперативно нашли 26-летнюю жительницу Симферополя, родители которой обратились к правоохранителям с заявлением о пропаже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. По информации родителей, девушка страдает нарушениями памяти.
"Так, спустя короткое время участковый уполномоченный полиции Светлана Разина с помощью неравнодушных судакчан установила местонахождение разыскиваемой. Жительница Симферополя в короткие сроки была найдена на одной из улиц города. По словам матери найденной девушки, дочь страдает нарушениями памяти. Ранее она уже уходила из дома, но всегда возвращалась. На этот раз ее долгое отсутствие обеспокоило родственников и заставило обратиться за помощью в полицию", — сообщают в МВД по Республике Крым.
Девушка была передана матери, по данным полицейских. никаких противоправных действий против нее совершено не было.
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