Мать Дениса Вороненкова дала первое интервью после гибели ее сына

В марте 2017 года Денис Вороненков был убит, экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева. Спустя несколько месяцев после трагедии в СМИ появились сообщения о том, что супруга Марии Максакова видели в Израиле, а значит, по информации прессы, мужчина может быть жив и скрывается по фальшивым документам. В студии программы «На самом деле» выясняли, имеет ли данная версия право на существование.

Проверку на детекторе лжи также прошла мать экс-депутата Людмила Вороненкова, которая ранее предпочитала не комментировать ситуацию. Родительница Вороненкова рассказала, что о смерти сына узнала через Интернет. «Накануне вечером я разговаривала с ним по телефону. Мы попрощались, а на утро дочь увидела новость, что экс-депутата убили. Поверьте мне, я знаю, что это был мой сын, я узнала его по походе, я мать, я не могу не помнить таких вещей. Мы с ним разговаривали, он говорил, что очень любит меня, звал в гости. Я почувствовала, что его что-то тяготит. Мне кажется, он предчувствовал что», — призналась Людмила, едва сдерживая слезы.

Людмила Вороненкова дала первое интервью/Фото: кадр из передачи

Появились в студии и те, кто утверждает, что Денис Вороненков жив. Так, близкий друг экс-депутата Евгений Немировский уверяет, что мать погибшего чиновника практически не общалась с ним, поэтому и не знает всех подробностей. «Людмила Ивановна ( Максакова , — прим.ред.) заменила ему и мать и тещу, с родной матерью он долгое время практически не общался», — заявил мужчина. Как выяснилось, женщина не была ни на свадьбе сына с Марией Максаковой, ни в тот момент, когда родился ее внук, ни на похоронах экс-депутата. На то были свои причины. По словам Людмилы Максаковой, конфликт с сыном произошел, когда Вороненков якобы избил свою первую жену Светлану, а его мать вступилась не за него, а за невестку. «Когда мы с отцом вмешались в семейный конфликт, он заявил, что его ноги в нашем доме не будет», — вспомнила родительница экс-депутата.

Друг Дениса Вороненкова уверен, что экс-депутат жив / фото: кадр из передачи

В конце передачи эксперты задали ряд вопросов матери Дениса Вороненкова. Детектор лжи показал, что Людмила Вороненкова получила сообщение, которое дало ей повод верить в то, что ее сын жив. Позже женщина заверила, что не допускает того, что ее наследник не был убит, но детектор показал, что эти слова лож. Разобраться в этой ситуации поможет родная сестра экс-депутата Ирина Вороненкова, которая станет гостье следующей передачи.