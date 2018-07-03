Идеальное свидание по знаку Зодиака. Что Овну хорошо, то Скорпиону — смерть

Идеальное свидание по знаку Зодиака. Что Овну хорошо, то Скорпиону — смертьСценарий встречи влюбленных сердец диктуют звезды. И не говори потом, что мы не предупреждали!

Овен

Представители этого знака Зодиака ценят решительность и напор. Никаких намеков — уже на первом свидании девушка-Овен желает максимально конкретно знать намерения партнера. Это правило касается и интимной близости. «Секс на третьем свидании?» — устаревший стереотип для особо терпеливых. Зачем время-то терять?

Совсем не робкие «Овечки» быстро и легко влюбляются в партнера. Они просто обожают, когда их «преследуют»: шквал сообщений в телефоне и соцсетях, вздохи на автоответчике, охапки цветов в офис — назойливое внимание делает их счастливыми.

Телец

Ресторан с изысканной кухней, отдых на эксклюзивной вилле… Девушкам-Тельцам жизненно необходимо, чтобы их обожали и баловали. Ценят щедрые жесты. Невероятно чувственные персоны, они оценят и романтику свидания в SPA, массаж на двоих с ароматическими маслами под музыку для релаксации.

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Близнецы

Умный разговор и блестящее чувство юмора — залог удачного свидания. А уж где оно состоится: в тайном кафе на крыше или в дорогом ресторане — не играет роли. С одинаковым энтузиазмом «близняшки» воспримут и приглашение в парк, поход в кино или музей. Главное, чтобы собеседник был хороший!

Рак Больше всего Раки ценят безопасность и комфорт, поэтому уикэнд в загородном отеле — идеальный вариант. При этом потенциальный ухажер должен быть максимально осторожен в выражениях. Одно неверное слово, и девушка моментально замкнется в своем панцире. Желание прежде всего близости на эмоциональном уровне, а не сексуальном, может несколько охладить пыл партнера, однако, если он добьется благосклонности девушки-Рака, ему вернется сторицей. Чувственности этой влюбленной красавицы можно только позавидовать!

Лев «Королева джунглей» ждет бесконечных комплиментов и восхищения ее царственной персоной. Поклонник должен поклоняться и точка! Как и все остальное для людей, рожденных под этим знаком зодиака, романтика не может быть скромной. Места для встреч Львица предпочитает модные и пафосные. Одевается соответствующе. Палуба круизного лайнера, например, ее устроит вполне. В любом случае свидание следует организовать тщательно. Львы не терпят фальши, и их настрой будет во многом зависит от стараний воздыхателя.

Дева

Любое времяпровождение должно приносить пользу — девиз Дев. Совместный фитнес или «оздоровительное» свидание — идеальный способ, чтобы завоевать их расположение. Большое внимание Дева обращает на опрятность кавалера, так что кеды-ботиночки придется почистить. Разговаривать на свидании с ней можно исключительно о том, что ее интересует. И не суть важно, что форма флакона лимитированной серии парфюма бойфренда интересует примерно также как колонии плесени не чердаке у бабушки, изобразить интерес строго необходимо.

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Весы

Весы, вероятно, один из самых трогательных и влюбчивых знаков Зодиака. Очень ценят романтические знаки вне зависимости от их стоимости. Это тот случай, когда «колечко из проволоки», сделанное кавалером будет цениться не меньше платинового тиффани.

Любят долгие прогулки и красивые фотографии для инстаграма. В общем ухаживать совсем не затратно, но придется вкладывать самое дорогое, что у человека есть — душу.

Скорпион

Страстная Скорпионша ищет не просто любовника, но глубокую эмоциональную связь. Часто, когда речь идет о знакомстве, она берет инициативу в свои руки. Скорпионам нужны партнеры, которые понимают и принимают их «танцующее» настроение и непростой характер. Очень требовательны, их нужно не просто удивлять, но и восхищать. Беспроигрышный вариант — устроить необычное свидание. Вариантов много: фотосессия на ипподроме, полет на воздушном шаре в Каппадокии, ресторан на дне морском. Скорпион ценит новые впечатления и проникнется к человеку, который способен их подарить.

Стрелец

Свободолюбивые Стрельцы любят все небанальное. Их приведет в восторг и поход на фестиваль итальянского кино, и мастер-класс по керамике. А еще Стрельцы редко отказываются от путешествий, а те, в свою очередь, уже дарят массу новых впечатлений. Так что иногда можно просто пригласить девушку в вояж — куда угодно, лишь бы побыть рядом в новом месте. Восторг и взаимность гарантируются!

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Козерог

Женщина-Козерог очень ценит свое время, и для нее может быть неприемлемым потратить несколько часов на какой-то пустой, с ее точки зрения, досуг. Так что план свидания лучше утверждать заранее. В идеале у встречи должно быть несколько частей: познавательная (как насчет выставки?), телесноориентированная (ммм…SPA-салон) и адреналиновая (может быть слет байкеров?).

Водолей

Представительницы водной стихии не откажутся от речной прогулки или похода на набережную. Зато будут зевать от скуки, сидя в ресторане при свечах. Атмосфера любви для Водолея — это прямая противоположность чему-то привычному и обыденному. Не чужды необычных свиданий. С ними можно, например, заночевать в палатке посреди леса, отправиться на нудистский пляж, погонять на яхте.

Рыбы

Легко влюбляются, легко обижаются, быстро успокаиваются… Эмоциональны, чего уж. Хорошее впечатление на Рыб производит заботливый мужчина. Так что ему накануне встречи стоит положить в карман пакетик орешков (вдруг проголодается?), носовой платок (вдруг расплачется?) и зарядку для ее телефона или пауэрбенк (точно пригодится). Минимальные затраты окупятся сторицей! Рыба почувствует, что на такого мужчину можно положиться и освободит плавники для нежных объятий.