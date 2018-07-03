Семилетняя девочка с ампутированными ногами строит карьеру в модельном бизнесе

У семилетней Дейзи-Мэй Деметры ампутированы обе ноги. Но не думайте, что девочка сдалась и заперлась в четырех стенах. Она ведет активную жизнь, занимается спортом, вдохновляет других, а недавно начала строить модельную карьеру.

Источник: Independent

Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)

13 Ноя 2017 в 11:39 PST Когда Дейзи-Мэй Деметра появилась на свет, врачи поставили ей диагноз «фибулярная гемимелия». Ножки девочки не развивались как полагается, поэтому родители и врачи приняли решение ампутировать их ниже колена. После операции Дейзи поставили протезы. И она научилась не только ходить, но и бегать и прыгать.

Отец Дейзи Алекс рассказал, что сейчас у его дочери есть два комплекта протезов: один для активных занятий, а другой для школы.

Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)

4 Ноя 2017 в 12:11 PDT «Какой протез она бы ни надела сейчас, через пять минут уже к нему адаптируется и будет прыгать, бегать и кувыркаться».

Алекс создал для дочери аккаунт в инстаграме, чтобы на своем примере Дейзи могла вдохновлять других. Девочка активно занимается спортом и ни в чем не уступает сверстникам.

Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)

16 Ноя 2017 в 12:11 PST Сейчас на инстаграм Дейзи подписаны чуть больше тысячи человек. А одна из ее поклонниц — знаменитая модель Тесс Холлидей, которая часто комментирует и лайкает посты Дейзи.

Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)

21 Фев 2018 в 12:19 PST На социальных сетях родители Дейзи не остановились и отправили фотографии дочери в инклюзивное модельное агентство Zebedee Management. Так началась модельная карьера Дейзи.

Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)

29 Май 2018 в 2:05 PDT Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)

4 Май 2018 в 10:45 PDT С тех пор Дейзи успела пройти по подиуму на детской неделе моды в Лондоне и сняться в рекламной кампании бренда River Island. К тому же она постоянно участвует в фотосессиях.

Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)

2 Июл 2018 в 10:36 PDT «Быть самим собой в мире, который постоянно пытается сделать из вас кого-то другого, — величайшее достижение», — говорят родители юной модели.

Когда Алекс спрашивает дочь, каково это — выделяться из толпы, девочка отвечает, что это ее ни капли не беспокоит.

Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)

30 Июн 2018 в 5:01 PDT Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)

30 Июн 2018 в 12:58 PDT Когда Дейзи не ходит по подиуму и не участвует в фотосессиях, найти ее можно на детской площадке, где она карабкается по лесенкам, или на тренировке в спортзале.

«Она вдохновляет, она полна энергии, и ничто ее не остановит», — говорит Алекс.