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Семилетняя девочка с ампутированными ногами строит карьеру в модельном бизнесе
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Семилетняя девочка с ампутированными ногами строит карьеру в модельном бизнесе 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
У семилетней Дейзи-Мэй Деметры ампутированы обе ноги. Но не думайте, что девочка сдалась и заперлась в четырех стенах. Она ведет активную жизнь, занимается спортом, вдохновляет других, а недавно начала строить модельную карьеру.
Источник: Independent
Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
13 Ноя 2017 в 11:39 PST  Когда Дейзи-Мэй Деметра появилась на свет, врачи поставили ей диагноз «фибулярная гемимелия». Ножки девочки не развивались как полагается, поэтому родители и врачи приняли решение ампутировать их ниже колена. После операции Дейзи поставили протезы. И она научилась не только ходить, но и бегать и прыгать.
Отец Дейзи Алекс рассказал, что сейчас у его дочери есть два комплекта протезов: один для активных занятий, а другой для школы.
Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
4 Ноя 2017 в 12:11 PDT  «Какой протез она бы ни надела сейчас, через пять минут уже к нему адаптируется и будет прыгать, бегать и кувыркаться».
Алекс создал для дочери аккаунт в инстаграме, чтобы на своем примере Дейзи могла вдохновлять других. Девочка активно занимается спортом и ни в чем не уступает сверстникам.
Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
16 Ноя 2017 в 12:11 PST  Сейчас на инстаграм Дейзи подписаны чуть больше тысячи человек. А одна из ее поклонниц — знаменитая модель Тесс Холлидей, которая часто комментирует и лайкает посты Дейзи.
Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
21 Фев 2018 в 12:19 PST  На социальных сетях родители Дейзи не остановились и отправили фотографии дочери в инклюзивное модельное агентство Zebedee Management. Так началась модельная карьера Дейзи.
Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
29 Май 2018 в 2:05 PDT  Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
4 Май 2018 в 10:45 PDT  С тех пор Дейзи успела пройти по подиуму на детской неделе моды в Лондоне и сняться в рекламной кампании бренда River Island. К тому же она постоянно участвует в фотосессиях.
Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
2 Июл 2018 в 10:36 PDT  «Быть самим собой в мире, который постоянно пытается сделать из вас кого-то другого, — величайшее достижение», — говорят родители юной модели.
Когда Алекс спрашивает дочь, каково это — выделяться из толпы, девочка отвечает, что это ее ни капли не беспокоит.
Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
30 Июн 2018 в 5:01 PDT  Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
30 Июн 2018 в 12:58 PDT  Когда Дейзи не ходит по подиуму и не участвует в фотосессиях, найти ее можно на детской площадке, где она карабкается по лесенкам, или на тренировке в спортзале.
«Она вдохновляет, она полна энергии, и ничто ее не остановит», — говорит Алекс.
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