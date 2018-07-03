Мила Кунис рассказала, почему не пользуется соцсетями

Героиней августовского выпуска Cosmopolitan стала Мила Кунис , которая дала журналу обширное интервью, в том числе, например, рассказала о своем отношении к соцсетям. «По-моему, я была последней из всех своих друзей, кто узнал о существовании Facebook, — пошутила актриса. — И даже когда узнала, восприняла эту новость очень скептично. А вот Эштон совсем другой. Ему нравилось общаться с людьми — разумеется, тогда, когда в соцсетях еще в принципе существовала идея общения. Сейчас это одна большая губка для сбора негатива».

По словам Милы, не считая странички в Instagram, куда она редко выкладывает снимки, без соцсетей ей живется спокойно. «Я искренне не знаю, что обо мне пишут, и это прекрасно. Ну, кроме того, что я беременна как минимум один раз в год и стабильно развожусь с мужем. Это я знаю, потому что вижу такие заголовки на обложках журналов, когда иду за продуктами, — иронизирует Кунис. — Единственное, что расстраивает, — так это то, что мои родители и бабушки с дедушками всерьез беспокоятся, когда читают подобные штуки в новостях. Но мой папа, например, всегда надеется, что слухи о беременности окажутся правдой».

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