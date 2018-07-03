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Эксперт оценила идею о праве кинотеатров просить у посетителей паспорт
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Эксперт оценила идею о праве кинотеатров просить у посетителей паспорт 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Возможность попросить у посетителей кинотеатров паспорт может облегчить работу администраторов, сообщила РИА Новости управляющая Центра документального кино Юлия Калинина.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный проект о распространении запрещенной для детей информации, которым, в частности, предлагается предоставить кассирам кинотеатров и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей.
"Администраторы кинотеатра контролируют, чтобы на сеанс попадали гости, соответствующие возрастному цензу. Если есть очевидные сомнения относительно возраста зрителей, то уточняют, сколько им лет", — сказала Калинина.
По её словам, как правило, с маленькими детьми приходят родители или сопровождающие, которым обязательно предлагается заполнить форму заявления в случае желания посмотреть с ребенком картину, не соответствующую его возрасту.
"Паспорта мы не требуем демонстрировать, исключение составляют документы, предполагающие льготы, но если такая возможность будет официально существовать для документов, удостоверяющих личность, это может действительно облегчить работу", — добавила собеседница агентства.
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