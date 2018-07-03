Сергей Шнуров, Борис Пиотровский и Pharaoh встали за кассу в пышечной

3 июля в «Пышечке» на пр. Чернышевского, 17В прошла акция «Добрый кассир», в которой приняли участие победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров , издатель Борис Пиотровский, креативный продюсер Сергей Захаров , создавший VR кинотеатр для Эрмитажа и рэпер Pharaoh.

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