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Сергей Шнуров, Борис Пиотровский и Pharaoh встали за кассу в пышечной
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Сергей Шнуров, Борис Пиотровский и Pharaoh встали за кассу в пышечной 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
3 июля в «Пышечке» на пр. Чернышевского, 17В прошла акция «Добрый кассир», в которой приняли участие победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров, издатель Борис Пиотровский, креативный продюсер Сергей Захаров, создавший VR кинотеатр для Эрмитажа и рэпер Pharaoh.
В рамках акции известные петербуржцы и популярные блогеры выступят в роли кассиров в заведении, а все средства от продажи пышек пойдут на реализацию проектов фонда «Звезды детям» и помощь девочке Ксюше Шлапак с диагнозом ДЦП. ​ Заведение также анонсировало участие в акции Александра Кержакова, номинантки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кати Иванчиковой, Максима Леонидова, Татьяны Булановой, актера Андрея Носкова и других.
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