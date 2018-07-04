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Шнуров и Pharaoh продавали пышки в Петербурге чтобы помочь девочке с ДЦП
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Шнуров и Pharaoh продавали пышки в Петербурге чтобы помочь девочке с ДЦП 

Пятый канал 27 минут назад
Фото: Пятый канал
3 июля посетителей одной из петербургских пышечных обслужили известные жители города на Неве. За прилавок встали лидер группировки «Ленинград», издатель и сын директора Государственного Эрмитажа Борис Пиотровский, а также известный в молодежных кругах рэпер Pharaoh. Об этом сообщает издание Собака.ru.
На один день сменить род деятельности известные россияне решили чтобы собрать деньги на благотворительность в рамках акции «Добрый кассир». Все средства от продажи пышек пойдут на осуществление проектов фонда «Звезды детям» и для помощи Ксюше Шлапак, у которой диагностирован диагноз ДЦП. 4 июля в пышечной на проспекте Чернышевского, 17В в 15 часов обслуживать посетителей будет гимнастка Мария Боброва.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Шнуров посвятил оду Акинфееву и его «божественной ноге».
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