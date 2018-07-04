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Краснодарец предстанет перед судом за ввоз в Калининград 0,5 кг наркотиков
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Краснодарец предстанет перед судом за ввоз в Калининград 0,5 кг наркотиков 

Клопс.Ru 43 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Жителя Краснодарского края осудят за ввоз в Калининград 0,5 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Уголовное дело по обвинению в контрабанде наркотиков в особо крупном размере направлено в Нестеровский районный суд. В сентябре 2017 года мужчина незаконно перевёз через таможенный пост «Чернышевское» 500 гр наркотических средств. Они были изъяты полицейскими во время оперативно-розыскных мероприятий.
Также стало известно, что с марта по сентябрь 2017 года обвиняемый поставлял на территорию области наркотики и координировал их сбыт. Он являлся участником организованной группы, действовавшей через интернет. Его сообщник размещал «закладки» с наркотиками на территории региона.
В мае полиция задержала калининградца, который заказал по почте марки ЛСД.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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