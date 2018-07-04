Краснодарец предстанет перед судом за ввоз в Калининград 0,5 кг наркотиков

Жителя Краснодарского края осудят за ввоз в Калининград 0,5 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело по обвинению в контрабанде наркотиков в особо крупном размере направлено в Нестеровский районный суд. В сентябре 2017 года мужчина незаконно перевёз через таможенный пост «Чернышевское» 500 гр наркотических средств. Они были изъяты полицейскими во время оперативно-розыскных мероприятий.

Также стало известно, что с марта по сентябрь 2017 года обвиняемый поставлял на территорию области наркотики и координировал их сбыт. Он являлся участником организованной группы, действовавшей через интернет. Его сообщник размещал «закладки» с наркотиками на территории региона.

В мае полиция задержала калининградца, который заказал по почте марки ЛСД.