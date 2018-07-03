Кандидатам нужно менять взгляды

В современном мире у работодателей сформировались предубеждения по отношению к людям старшего возраста. У этой проблемы на самом деле две стороны — работодатель и сам кандидат.

Дело в том, что люди, набравшись опыта, начинают думать, что они большие профессионалы в своей области, и поэтому становятся более требовательными к потенциальной работе. С возрастом это усугубляется, и получается так, что люди старшего поколения становятся очень закоснелыми с точки зрения рассмотрения нового опыта и освоения знаний. В эпоху современных технологий это становится серьезной проблемой. И чем дальше развиваются эти технологии, тем больше у работодателей отторжение к людям старшего поколения, которые часто не знают современных тенденций даже в своих областях, слишком категоричны в том опыте, который у них есть, и не хотят получать новый.

Поэтому у работодателей сформировался стереотип о том, что пенсионеры плохо обучаемы, не в курсе тенденций и не владеют в своих профессиях современными технологическими инструментами. Если у человека такие навыки есть, то неважно, сколько ему лет, важно, что он может делать свою работу хорошо с учетом всех современных трендов. В противном случае для работодателя будут в приоритете кандидаты, которые обладают этими качествами.

При решении этой проблемы стоит сфокусироваться не на возрасте, а на актуализации опыта, овладении современными технологиями. Это поможет пенсионерам быть конкурентоспособными на рынке труда по сравнению с молодым поколением, которое все быстро схватывает. Стоит понимать: у молодых людей нет большого опыта и житейской мудрости, зато они быстро осваивают все новое, а это является очень ценным качеством для любого работодателя.

Также хочу отметить, что есть профессиональные сферы, в которых люди старшего поколения остаются востребованными. В первую очередь это области, связанные с технологиями и производством. Где-нибудь на производстве человека возьмут на работу с хорошим опытом и умениями, даже если он немолод, потому что по-настоящему хороших кадров в этой сфере сейчас не хватает.

Востребованы пенсионеры и в других областях, особенно в сфере услуг и сфере продаж. Здесь также не хватает рабочих рук, часто большая текучка и постоянно требуются новые сотрудники. Поэтому если представителю старшего поколения нужен дополнительный доход, и при этом он готов рассматривать новый опыт, обладает хорошими коммуникативными навыками, то его возьмут.