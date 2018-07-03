Ещё
Кандидатам нужно менять взгляды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кандидатам нужно менять взгляды 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В современном мире у работодателей сформировались предубеждения по отношению к людям старшего возраста. У этой проблемы на самом деле две стороны — работодатель и сам кандидат.
Дело в том, что люди, набравшись опыта, начинают думать, что они большие профессионалы в своей области, и поэтому становятся более требовательными к потенциальной работе. С возрастом это усугубляется, и получается так, что люди старшего поколения становятся очень закоснелыми с точки зрения рассмотрения нового опыта и освоения знаний. В эпоху современных технологий это становится серьезной проблемой. И чем дальше развиваются эти технологии, тем больше у работодателей отторжение к людям старшего поколения, которые часто не знают современных тенденций даже в своих областях, слишком категоричны в том опыте, который у них есть, и не хотят получать новый.
Поэтому у работодателей сформировался стереотип о том, что пенсионеры плохо обучаемы, не в курсе тенденций и не владеют в своих профессиях современными технологическими инструментами. Если у человека такие навыки есть, то неважно, сколько ему лет, важно, что он может делать свою работу хорошо с учетом всех современных трендов. В противном случае для работодателя будут в приоритете кандидаты, которые обладают этими качествами.
При решении этой проблемы стоит сфокусироваться не на возрасте, а на актуализации опыта, овладении современными технологиями. Это поможет пенсионерам быть конкурентоспособными на рынке труда по сравнению с молодым поколением, которое все быстро схватывает. Стоит понимать: у молодых людей нет большого опыта и житейской мудрости, зато они быстро осваивают все новое, а это является очень ценным качеством для любого работодателя.
Также хочу отметить, что есть профессиональные сферы, в которых люди старшего поколения остаются востребованными. В первую очередь это области, связанные с технологиями и производством. Где-нибудь на производстве человека возьмут на работу с хорошим опытом и умениями, даже если он немолод, потому что по-настоящему хороших кадров в этой сфере сейчас не хватает.
Востребованы пенсионеры и в других областях, особенно в сфере услуг и сфере продаж. Здесь также не хватает рабочих рук, часто большая текучка и постоянно требуются новые сотрудники. Поэтому если представителю старшего поколения нужен дополнительный доход, и при этом он готов рассматривать новый опыт, обладает хорошими коммуникативными навыками, то его возьмут.
Вечерняя Москва: последние новости
Необходимо отбросить эмоции Водные спасатели подтянулись на норматив и сдали теорию Ольга Серябкина покажет фокус на миллион
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини66
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол8
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа52
Модели с неоднозначной внешностью1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение