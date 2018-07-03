Необходимо отбросить эмоции

Потеря работы — это всегда испытание, стресс, жизненный экзамен. В старшем возрасте любой экзамен воспринимается как очень серьезный шаг. Потеряв работу нужно понять, чего именно хочет человек. Двигаться вперед или, напротив, стоять на месте.

Бывает такое, что человек устал и ему не хочется что-либо делать. Поэтому постарайтесь отбросить эмоции, сделать вдох, выдох и расставить приоритеты.

Ответьте на вопрос: что для вас самое важное? Если хочется двигаться вперед, то осмотритесь, выдохните, все просчитайте и, как говорится, «вперед и с песней». Бояться человек — при потере работы, поиске новой — будет всегда. И это нормально. Все зависит от отношения к ситуации. Оно должно быть философским. К этому себя нужно постараться приучить. А вот впадать в крайности, в истерику не стоит. Можно говорить себе подбадривающие фразы: «все будет хорошо», «я смогу», «у меня получится». Они помогают. Это аффирмативная психотерапия. Она должна быть. К тому же хороший, грамотный специалист, обладающий высокой компетенцией, будет цениться всегда. При этом подчеркну, что компетенция — это не «я Бог», «я в своей профессии знаю все». Это как раз путь в тупик. Компетенции — это набор качеств, которые требуются в конкретный период развития общества. В XXI веке основными требованиями к специалистам являются гибкость и динамичность. Поэтому нужно себя готовить, стараться мыслить шире, чем привык. Все-таки мы живем в век, когда лидируют цифровые технологии. Хороший специалист тот, кто готов и умеет учиться.

А сама жизнь — это не прямая, а синусоида, постоянное движение то вверх, то вниз. Поэтому человек всегда должен держать себя в тонусе, быть самодисциплинированным. Это постоянное развитие. Тогда при потере работы будет проще. Приведу в пример известный оскароносный фильм «Красота по-американски», где главный герой по сюжету в силу ряда обстоятельств теряет работу. Без смущения он устраивается в систему общественного питания. Просто потому, что нужна работа. И это как раз очень правильный подход. Пусть такой пример станет символом для тех, кто потерял работу. Помните, что спектр ваших возможностей никто не ограничивает. Если вы решили, что вам необходима работа, не нужно ставить какие-то рамки и рассуждать на тему «я занимал такую должность и пойти на позицию ниже не могу». Здесь важно работать. А уж кем — это другой вопрос. Поэтому говорите себе: «Мне нужна работа».

Безусловно, людям, которые занимали высокий пост, сделать это бывает сложнее. Ведь в этом случае мы говорим еще и о потере престижного статуса. В случае с более рядовой должностью мы говорим о том, как удержаться на плаву с материальной точки зрения.

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