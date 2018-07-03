Эксперт оценил вступившие в силу поправки в закон о нетрезвом вождении

Член общественного совета при МВД Москвы, руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал вступление в силу закона, предусматривающего административную ответственность для водителей в случае обнаружения у них более 0,3 г спирта на литр крови.

«Абсолютно правильное решение, крепко их прижали. Но скажу, что нужно тестировать не только на алкоголь, но и на наркотики, трубка не позволяет это сделать, а анализ крови — да. Недавно был случай, когда водитель-наркоман убил беременную женщину, трубка не показала, что он пьян, от освидетельствования на наркотики он отказался», — цитирует его Nation News.

Он подчеркнул, что кровь покажет всё — и алкоголь и наркотики.

«Крутить гайки до предела и срыва резьбы в данном случае — это очень правильно», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон об идентификации пьяных водителей.