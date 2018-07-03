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Олег Штефанко поделился секретом семейного счастья
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Олег Штефанко поделился секретом семейного счастья 

Russianshowbiz.info 34 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Олег Штефанко пребывает в творческом отпуске, но с удовольствием делится с журналистами своими мыслями о современном и советском кино, армии и студенческой жизни.
Актер рассказал о том, как ему с супругой удается поддерживать отношения на расстоянии. Олег снимается в России, а его жена Лариса много времени проводит в Америке. Олег утверждает, что сейчас они стали видеться чаще, но актер не поклонник проверки брака расстоянием.
Он уверен, что супруги должны быть вместе, отмечать праздники, ходить к друзьям. Олег признался, что они с Ларисой вместе вот уже 30 лет, благодаря любви, мудрости и умению прощать.
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