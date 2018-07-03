Олег Штефанко поделился секретом семейного счастья

Олег Штефанко пребывает в творческом отпуске, но с удовольствием делится с журналистами своими мыслями о современном и советском кино, армии и студенческой жизни.

Актер рассказал о том, как ему с супругой удается поддерживать отношения на расстоянии. Олег снимается в России, а его жена Лариса много времени проводит в Америке. Олег утверждает, что сейчас они стали видеться чаще, но актер не поклонник проверки брака расстоянием.

Он уверен, что супруги должны быть вместе, отмечать праздники, ходить к друзьям. Олег признался, что они с Ларисой вместе вот уже 30 лет, благодаря любви, мудрости и умению прощать.