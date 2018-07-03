Народный календарь. 4 июля. Ульянов день. Пора собирать липу

Именно в этот день в старину начинали собирать цветки липы, из которого потом в течении года готовили чудодейственные отвары, которые считались прекраснейшим потогонным, жаропонижающим, бактерицидным и другими свойствами.

4 июля отмечается Ульянов день.

Он трактуется очень романтично. Существует даже история: в старину было двое влюбленных — Ульян и Ульяна. Как-то они договорились о встрече на лугу, Ульян вышел, звал возлюбленную, а она не появлялась. Девушка любила сидеть на берегу реки. Засмотревшись на круговорот она слышала, как зовет ее любимый. Юноша, зная об увлечении возлюбленной, пошел на другую сторону реки. Так они и не встретились.

Также 4 июля отмечали день Иулиана Тарсийского, который пострадал за веру во времена гонений императором Максимилианом в Антиохии. Позже были найдены мощи Иулиана, которые обладают чудодейственными свойствами, поэтому к ним сразу пошел народ, чтобы поклониться.

Именно в этот день в старину начинали собирать цветки липы, из которой потом в течение года готовили чудодейственные отвары — считались прекраснейшим потогонным, жаропонижающим и бактерицидным.

Именно с Ульяновым днем связано много примет. Например:

— если липа засохла 4 июля — жди беды,

— цветки липы, собранные в этот день, обладают чудодейственной силой — их используют от сглаза.

Именины 4 июля отмечают: Василиса, Никита, Юлиан, Максим, Анастасия, Фёдор.